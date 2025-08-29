दो बच्चों का बाप प्रेमिका के साथ हुआ फरार, पत्नी को मारकर गटर में फेंकने की धमकी

यूपी के गोंडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी के कुछ साल बाद ही पति का व्यवहार पत्नी से अचानक बदल गया। दो बच्चों का पिता अपनी पत्नी को गुजरात ले गया। जहां उसे धमकाते हुए कहा कि हत्या करके लाश गटर में फेंक दूंगा। पीड़िता ने महिला थाना में पति समेत ससुराल वालों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।