Ayodhya में 25 नवंबर को राम मंदिर ध्वजारोहण, पीएम मोदी और संतों की उपस्थिति में ऐतिहासिक आयोजन

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 24 नवंबर की रात से आम दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। समारोह के दिन किसी भी सामान्य श्रद्धालु को प्रवेश नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था सुरक्षा, प्रोटोकॉल और भीड़-नियंत्रण के कारण अनिवार्य है। उन्होंने अपील कियह राष्ट्र-गौरव का क्षण है। सभी भक्त अपने घरों पर रहकर इस अद्वितीय उत्सव का साक्षी बनें। अयोध्या की प्रमुख सड़कों, चौराहों और जन-स्थलों पर बड़े LED स्क्रीन लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से कार्यक्रम का सामूहिक प्रसारण कराया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों और ट्रस्ट की संयुक्त टीमें शहर में 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। अयोध्या प्रशासन, यूपी पुलिस, CRPF, एटीएस और इंटेलिजेंस विंग की टीमें सुरक्षा के बहुस्तरीय प्रबंध में जुटी हैं। शहर के मुख्य मार्गों, पार्किंग स्थलों, होटल-धर्मशालाओं और मंदिर परिधि में विशेष सुरक्षा घेरा बना दिया गया है।