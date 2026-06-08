बुरे फंसे प्रसिद्ध कथावाचक; दर्ज हुई FIR, जानिए कौन हैं पवन देव महाराज? राम मंदिर दर्शन के बहाने महिला के साथ किया दुराचार

महिला की शिकायत के आधार पर बीकापुर कोतवालीपुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार मामला संवेदनशील है, इसलिए तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सत्यता तथा कानूनी कार्रवाई को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने आएगी।