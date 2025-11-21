अयोध्या में बड़ा हादसा…SDM, तहसीलदार सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल, मची रही अफरा तफरी

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला मुख्यालय पर बैठक में शामिल होने मिल्कीपुर के SDM सुधीर कुमार, नायब तहसीलदार रंजन वर्मा सरकारी गाड़ी से अयोध्या जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर शिव नारायण चला रहा था। जैसे ही कार नौवां कुआं ओवरब्रिज पर पहुंची, अचानक डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में SDM सुधीर कुमार, नायब तहसीलदार रंजन वर्मा और ड्राइवर शिव नारायण यादव घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन हटवाया।