अयोध्या में बड़ा हादसा…SDM, तहसीलदार सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल, मची रही अफरा तफरी

फोटो सोर्स: पत्रिका, SDM की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त
अयोध्या जिले में शुक्रवार की शाम बड़ा हादसा हो गया, इस दौरान मिल्कीपुर के SDM की सरकारी गाड़ी अयोध्या-रायबरेली हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में नायब तहसीलदार भी सवार थे। इस हादसे में ड्राइवर समेत तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। SDM के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं, जबकि चालक के शरीर पर भी कई जगह गहरी चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।
जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला मुख्यालय पर बैठक में शामिल होने मिल्कीपुर के SDM सुधीर कुमार, नायब तहसीलदार रंजन वर्मा सरकारी गाड़ी से अयोध्या जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर शिव नारायण चला रहा था। जैसे ही कार नौवां कुआं ओवरब्रिज पर पहुंची, अचानक डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में SDM सुधीर कुमार, नायब तहसीलदार रंजन वर्मा और ड्राइवर शिव नारायण यादव घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन हटवाया।
