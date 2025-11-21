Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या में बड़ा हादसा…SDM, तहसीलदार सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल, मची रही अफरा तफरी

शुक्रवार की शाम अयोध्या में एक सड़क हादसे में एसडीएम और नायब तहसीलदार घायल हो गए। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को लेकर होने वाली मीटिंग में शामिल होने जिला मुख्यालय जा रहे थे, अधिकारियों को तुरंत मेडिकल सहायता दी गई और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

अयोध्या

image

anoop shukla

Nov 21, 2025

Up news, ayodhya

फोटो सोर्स: पत्रिका, SDM की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त

अयोध्या जिले में शुक्रवार की शाम बड़ा हादसा हो गया, इस दौरान मिल्कीपुर के SDM की सरकारी गाड़ी अयोध्या-रायबरेली हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में नायब तहसीलदार भी सवार थे। इस हादसे में ड्राइवर समेत तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। SDM के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं, जबकि चालक के शरीर पर भी कई जगह गहरी चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।

बैठक में जिला मुख्यालय जा रहे SDM की गाड़ी डिवाइडर से टकराई, तीन घायल

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला मुख्यालय पर बैठक में शामिल होने मिल्कीपुर के SDM सुधीर कुमार, नायब तहसीलदार रंजन वर्मा सरकारी गाड़ी से अयोध्या जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर शिव नारायण चला रहा था। जैसे ही कार नौवां कुआं ओवरब्रिज पर पहुंची, अचानक डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में SDM सुधीर कुमार, नायब तहसीलदार रंजन वर्मा और ड्राइवर शिव नारायण यादव घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन हटवाया।

ये भी पढ़ें

पिछले दस घंटे से धधक रही है गोरखपुर की ब्रान ऑयल फैक्ट्री, टैंकर में हो सकता है विस्फोट…सैंकड़ों फैक्ट्रियां की गईं बंद
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 10:13 pm

Published on:

21 Nov 2025 10:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में बड़ा हादसा…SDM, तहसीलदार सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल, मची रही अफरा तफरी

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ayodhya में पहली बार ऑटोमेटिक ध्वजारोहण, पीएम मोदी फहराएंगे ध्वजा; राम-सीता विवाह उत्सव से गूंजेगी नगरी

PM मोदी दबाएंगे बटन, 10 सेकेंड में फहराएगी ध्वजा; अयोध्या में भव्य तैयारियां (फोटो सोर्स : Information Department )
अयोध्या

अयोध्या में PM मोदी का भव्य आगमन 25 नवंबर को: 300 मीटर पैदल चलकर करेंगे द्वार प्रवेश; होगी हाई-सिक्योरिटी मूवमेंट

ayodhya pm modi visit november 25 security route ram temple flag hoisting
अयोध्या

Ram Mandir: भव्य होगा अयोध्या राम मंदिर का ध्वजारोहण, अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर सहित कई हस्तियां रहेंगी मौजूद

अयोध्या

25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी श्री राममंदिर में करेंगे ध्वजारोहण, मोहन भागवत रहेंगे मौजूद, आम लोगों की एंट्री नहीं

अयोध्या

राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए चुना गया 30 मिनट का श्रेष्ठ मुहूर्त, 8 हजार VIP होंगे शामिल, जाने पूरा कार्यक्रम

Ram mandir
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.