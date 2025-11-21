Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

पिछले दस घंटे से धधक रही है गोरखपुर की ब्रान ऑयल फैक्ट्री, टैंकर में हो सकता है विस्फोट…सैंकड़ों फैक्ट्रियां की गईं बंद

शुक्रवार की सुबह इंडस्ट्रियल स्टेट गीडा में ब्रेन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर विभाग की दर्जन भर गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग लगने की घटना से बड़ी हानि हुई है।

Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 21, 2025

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, गीडा स्थित फैक्ट्री में लगी आग

गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र गीडा के सेक्टर 13 स्थित ब्रान ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रूंगटा एजेंसी नाम की इस फैक्ट्री में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों आग बुझाने में लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक गीडा के सेक्टर 13 में राजेश रूंगटा की रूंगटा इंड्रस्ट्रीज के नाम से ब्रान ऑयल बनाने की फैक्ट्री संचालित करते हैं। शुक्रवार को भोर में करीब तीन बजे के आसपास अचानक फैक्ट्री में आग लग गई।

फैक्ट्री में आग बढ़ती देख कर्मचारी भागे, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

धुआं फैलने लगा तो कर्मचारियों ने शोर मचाते हुए पानी फेंक का बुझाना शुरू कर दिया। जब आग नियंत्रित नहीं हुई और तेजी से फैलने लगी तब सभी कर्मचारी बाहर भाग निकले। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की लगभग दर्जन भर गाड़ियां अभी आग बुझाने में लगी हुई है।आग के कारण फैक्ट्री मालिक के मुताबिक अधिक नुकसान की संभावना जताई जा रही है। मौके पर गीडा पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद है।

पांच दिनों में जिले में आग लगने की पांचवीं घटना

बता दें कि गोरखपुर में रविवार से ही आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। रविवार को तारामंडल स्थित वाटर वेज रेस्टोरेंट में रविवार सुबह आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। आग लगने की दूसरी घटना गोलघर के चटोरी गली में हुई जहां वेल्डिंग की चिंगारी से दो दुकानों में आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई।दमकल और स्थानीय पुलिस की फौरी कार्रवाई से कोई जनहानि नहीं हुई। कोतवाली के मुफ्तीपुर कोहर टोली में मुन्नालाल शर्मा के घर शाम पांच बजे अचानक आग की लपटें उठी। इससे पहले तेज आवाज सुनाई दी। पड़ोसियों ने बताया कि मुन्नालाल पेंट का कारोबार करते हैं और घर में रखे पेंट में आग लगने से हादसा हुआ।

नौ घंटे से आग बुझाने में लगे हैं दर्जों दमकल, सैकड़ों फैक्ट्रियां की गईं बंद

ऑयल प्लांट में 9 घंटे से लपटें निकल रही हैं, जिस टैंक में आग लगी है, उसमें 25 हजार लीटर ऑयल है। सुबह से दमकल की 25 गाड़ी से पानी डाला जा रहा है, लेकिन अब तक आग बुझ नहीं पाई। डीएम-कमिश्नर, एसएसपी, आईजी मौके पर पहुंच गए हैं। लखनऊ से एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया है। दिल्ली से टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी वहां से निकल चुकी है।चीफ फायर अफसर ने बताया कि ऑयल प्लांट के 500 मीटर इलाके में बनी 600 छोटी-बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करा दिया है। बैरिकेडिंग कर दी है। पब्लिक को घटनास्थल तक नहीं जाने दिया जा रहा है। फायर टीम को डर है कि आग टैंक के अंदर पहुंच गई तो विस्फोट हो सकता है, क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है

खबर शेयर करें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पिछले दस घंटे से धधक रही है गोरखपुर की ब्रान ऑयल फैक्ट्री, टैंकर में हो सकता है विस्फोट…सैंकड़ों फैक्ट्रियां की गईं बंद

