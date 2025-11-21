पिछले दस घंटे से धधक रही है गोरखपुर की ब्रान ऑयल फैक्ट्री, टैंकर में हो सकता है विस्फोट…सैंकड़ों फैक्ट्रियां की गईं बंद

ऑयल प्लांट में 9 घंटे से लपटें निकल रही हैं, जिस टैंक में आग लगी है, उसमें 25 हजार लीटर ऑयल है। सुबह से दमकल की 25 गाड़ी से पानी डाला जा रहा है, लेकिन अब तक आग बुझ नहीं पाई। डीएम-कमिश्नर, एसएसपी, आईजी मौके पर पहुंच गए हैं। लखनऊ से एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया है। दिल्ली से टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम भी वहां से निकल चुकी है।चीफ फायर अफसर ने बताया कि ऑयल प्लांट के 500 मीटर इलाके में बनी 600 छोटी-बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करा दिया है। बैरिकेडिंग कर दी है। पब्लिक को घटनास्थल तक नहीं जाने दिया जा रहा है। फायर टीम को डर है कि आग टैंक के अंदर पहुंच गई तो विस्फोट हो सकता है, क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है