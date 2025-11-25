श्रीराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराई धर्म ध्वजा, जयकारों से गुंजायमान हुई पावन नगरी अयोध्या

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया, PC- @ANI X Handle
अयोध्या : रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के ठीक 673 दिन बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। अभिजीत मुहूर्त में पीएम के बटन दबाते ही 161 फीट ऊंचे शिखर पर 2 किलो वजनी विशाल केसरिया ध्वज लहराने लगी। जय श्री राम के नारों से अयोध्या नगरी गुंजायमान हो गई।
राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ पहली बार रामदरबार में पूजा की और आरती उतारी। इसके बाद वह रामलला के दर्शन करने के लिए गए। PM रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सप्त ऋषियों के दर्शन किए, भगवान शेषावतार लक्ष्मण की पूजा की और जलाशय भी देखा। राम मंदिर पर फहराई वाली ध्वजा 22 फीट लंबी व 11 फीट चौड़ी है।
कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी साकेत महाविद्यालय से राम जन्मभूमि मंदिर तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया। इसके लिए 1 किलोमीटर लंबे रामपथ को 8 जोन में विभाजित किया गया है। हर जोन में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं पारंपरिक थाली, आरती, फूल-मालाएं लिए प्रधानमंत्री का स्वागत और अगुवाई की।
पूरे शहर को 1000 क्विंटल से अधिक फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत सोमवार को ही अयोध्या पहुंच चुके थे। आयोजन में उद्योग, खेल, साहित्य तथा बॉलीवुड जगत के करीब एक हजार वीवीआईपी अतिथि शामिल हुए।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग