श्रीराम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराई धर्म ध्वजा, जयकारों से गुंजायमान हुई पावन नगरी अयोध्या

राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ पहली बार रामदरबार में पूजा की और आरती उतारी। इसके बाद वह रामलला के दर्शन करने के लिए गए। PM रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सप्त ऋषियों के दर्शन किए, भगवान शेषावतार लक्ष्मण की पूजा की और जलाशय भी देखा। राम मंदिर पर फहराई वाली ध्वजा 22 फीट लंबी व 11 फीट चौड़ी है।