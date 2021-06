Ayodhya : 20 हजार करोड़ की लागत से 1100 एकड़ में बनेगी नई अयोध्या, पीएम मोदी ने विजन डॉक्यूमेंट्स पर भी की चर्चा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. PM Narendra Modi review meeting on Ayodhya- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या विकास योजना पर समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पीएम मोदी ने अयोध्या में अब तक हुए विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही नये मास्टर प्लान पर भी चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा सहित अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम अधिकारी भी वर्चुअली मौजूद रहे। अयोध्या के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जिसके मुताबिक, 1,100 एकड़ में नई अयोध्या तैयार होगी। नागर शैली से अयोध्या के द्वारों को निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इन प्रोजेक्ट के डिजिटल मॉडल के प्रजेंटेशन को देखा और अफसरों से बात की। जानकारी के मुताबिक, अगले 100 साल की जरूरतों के हिसाब से अयोध्या के विकास का खाका तैयार किया गया है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने अगले 30 साल का प्लान ही देखा।

बैठक में ये भी रहे मौजूद

पीएम मोदी के अलावा 13 अन्य लोग इस बैठक में शामिल हुए। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह, चीफ सेक्रेटरी के अलावा प्रमुख सचिव पर्यटन, अपर मुख्य सचिव नगर विकास समेत अन्य विभागों के प्रमुख सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे।

अब धरातल पर दिखेगा अयोध्या का विकास : रामलला के मुख्य पुजारी

रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास पीएम मोदी द्वारा अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कदम निश्चित रूप से रामनगरी अयोध्या के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में काफी विकास कार्य प्रस्तावित हैं, लेकिन इससे परोक्ष रूप से पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का जुड़ेंगे तो काम धरातल पर भी दिखेगा। इस तरह की समीक्षा बैठक बेहद जरूरी है।

