चंदा चोरों पर आज फैजाबाद बार एसोसिएशन लेगा बड़ा फैसला…सोमवार को कोर्ट में पेश किए जाएंगे आठों आरोपी

फैजाबाद बार एसोसिएशन ने सोमवार सुबह 10:30 बजे विशेष बैठक बुलाई है। बैठक में यह तय किया जाएगा कि चढ़ावा चोरी मामले में नामजद आठों आरोपियों की पैरवी बार के अधिवक्ता करेंगे या नहीं। अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने बैठक की पुष्टि की है। बार के इस निर्णय से यह मामला अब और गंभीर हो गया है, कोर्ट में कोर्ट की कारवाई के साथ बार का यह निर्णय भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है।