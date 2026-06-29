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चंदा चोरों पर आज फैजाबाद बार एसोसिएशन लेगा बड़ा फैसला…सोमवार को कोर्ट में पेश किए जाएंगे आठों आरोपी

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के कथित मामले में गिरफ्तार आरोपियों को पैरवी के लिए स्थानीय वकील मिलने की संभावना कम है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पैरवी नहीं करने का अंतिम निर्णय सोमवार को आयोजित होने वाली आम सभा की बैठक में लिया जाएगा।
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अयोध्या

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anoop shukla

Jun 29, 2026

Up news, ayodhya news

सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे चंदा चोरी के आरोपी (सोर्स: पत्रिका)

सोमवार को अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में गिरफ्तार आठों आरोपियों को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद मोहर्रम अवकाश के कारण उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया था, जहां से सभी को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

79.85 लाख नगदी सहित अन्य कीमती सामान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत

पुलिस के मुताबिक अब तक आरोपियों के कब्जे से 79.85 लाख रुपये नकद, सोने की चेन, चांदी के सिक्के, चांदी के पत्ते समेत अन्य कीमती सामान बरामद किया गया है। ट्रस्ट द्वारा बरामद नकदी और आभूषणों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर न्यायालय में अहम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है।

आरोपियों के पास से बरामद नगद एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुएं

20.40 लाख रुपये अविनाश शुक्ला के पास से मिले हैं।

14.25 लाख रुपए लवकुश मिश्रा

18.07 लाख रुपए करुणेश पाण्डेय

16.82 लाख रुपए अनुकल्प मिश्रा

10 लाख रुपए रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू

7.32 लाख रुपए रमाशंकर मिश्रा और

2 लाख रुपये मनीष यादव से बरामद किए गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक दो-तीन आरोपियों के यहां से अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। रविवार को विवेचक CO अयोध्या आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में गठित छह टीमों ने सुबह से देर शाम तक सात आरोपियों के घरों और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की।

कार्रवाई के दौरान संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, सोने-चांदी के गहने, सिक्के और नकदी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के परिजनों से कई घंटे पूछताछ भी की और वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपियों के संपर्क अयोध्या, मिल्कीपुर, रुदौली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां उनके पैतृक और वर्तमान ठिकानों के साथ आपसी संपर्कों और आर्थिक गतिविधियों की भी गहन पड़ताल कर रही हैं।

आठों आरोपियों के वर्तमान और पैतृक ठिकाने

जानकारी के अनुसार, अनुकल्प मिश्र अयोध्या सदर तहसील की कोशलपुरी कॉलोनी में रहता है, जबकि उसका पैतृक मकान मिल्कीपुर तहसील के इटगांव में है। करणेश पांडेय मिल्कीपुर तहसील के अमयामाफीपुर गांव का निवासी है।

मनीष कुमार यादव और रामशंकर यादव उर्फ चिन्नू सदर तहसील के नयाघाट क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। वहीं सत्यप्रकाश मिश्र रुदौली तहसील के उधरन फेमौली गांव का निवासी है। इसी मामले में आरोपी रामशंकर मिश्र का पैतृक निवास सुल्तानपुर जनपद में है, हालांकि वर्तमान में वह सदर तहसील के मीरापुर रामसेवक योगशाला परिसर में रह रहा था।

अभिनव शुक्ला प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव का रहने वाला है और वर्तमान में अयोध्या शहर की कोशलपुरी कॉलोनी में निवास कर रहा है। वहीं सुभाष श्रीवास्तव सदर तहसील के बेनीगंज स्थित अनंतीपुरम कॉलोनी में रहता है।

फैजाबाद बार एसोसिएशन आज करेगा बड़ा फैसला

फैजाबाद बार एसोसिएशन ने सोमवार सुबह 10:30 बजे विशेष बैठक बुलाई है। बैठक में यह तय किया जाएगा कि चढ़ावा चोरी मामले में नामजद आठों आरोपियों की पैरवी बार के अधिवक्ता करेंगे या नहीं। अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने बैठक की पुष्टि की है। बार के इस निर्णय से यह मामला अब और गंभीर हो गया है, कोर्ट में कोर्ट की कारवाई के साथ बार का यह निर्णय भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

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Published on:

29 Jun 2026 07:37 am

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