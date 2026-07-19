मामले के मुख्य आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव को पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लेकर कई घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक, शुरुआत में टिन्नू खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन जब पुलिस ने पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बयानों के आधार पर सवाल पूछे तो उसने कई अहम जानकारियां दीं। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान उसने कुछ ऐसे लोगों के नाम भी बताए हैं, जिनकी भूमिका की अब जांच की जा रही है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि दानपात्रों की चाबियां उसके पास कैसे पहुंचती थीं और इस पूरी व्यवस्था की जानकारी किन-किन लोगों को थी।