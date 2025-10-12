देखते ही देखते हो गई CM योगी के बेहद करीबी संत के शिष्य की संदिग्ध मौत! सेविका ने…

48 साल के राम मिलन दास पिछले 15 सालों से रावत मंदिर के महंत थे। राम मिलन दास कुशीनगर जिले के बड़हरा गांव के रहने वाले थे। 2 महीने पहले ही उन्होंने मंदिर की रामघाट स्थित जमीन 8 करोड़ रुपये में बेची थी। इसके पैसे उनके बैंक अकाउंट आए थे। इस रकम के अलावा उनके खाते में पहले से ही करीब डेढ़ करोड़ रुपये की रकम थी। कुल रकम लगभग साढ़े 9 करोड़ रुपये के करीब उनके खाते में थी।