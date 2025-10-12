Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

देखते ही देखते हो गई CM योगी के बेहद करीबी संत के शिष्य की संदिग्ध मौत! सेविका ने…

UP News: CM योगी के बेहद करीबी संत के शिष्य की संदिग्ध मौत हो गई है। उनके खाते में 9 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली। जानिए, कौन थे महंत राम मिलन दास?

2 min read

अयोध्या

image

Harshul Mehra

Oct 12, 2025

rawat temple mahant ram milan das in ayodhya dies

कौन थे महंत राम मिलन दास? फोटो सोर्स-X

UP News: अयोध्या के रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास का निधन रहस्यमय परिस्थितियों में हो गया। शनिवार की शाम खाना खाने के बाद अचानक उनके मुंह से झाग निकलने लगा। जिसके बाद शिष्यों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कौन थे राम मिलन दास?

48 साल के राम मिलन दास पिछले 15 सालों से रावत मंदिर के महंत थे। राम मिलन दास कुशीनगर जिले के बड़हरा गांव के रहने वाले थे। 2 महीने पहले ही उन्होंने मंदिर की रामघाट स्थित जमीन 8 करोड़ रुपये में बेची थी। इसके पैसे उनके बैंक अकाउंट आए थे। इस रकम के अलावा उनके खाते में पहले से ही करीब डेढ़ करोड़ रुपये की रकम थी। कुल रकम लगभग साढ़े 9 करोड़ रुपये के करीब उनके खाते में थी।

मौत का कारण साफ नहीं

मामले को लेकर कोतवाली प्रभारी मनोज शर्मा का कहना है कि फिलहाल मौत का कारण साफ नहीं है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं संपत्ति के पैसे इस मौत की वजह तो नहीं बने। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता लग सकेगा।

मंदिर में सेवा करने वाली सेविका हिरासत में

वहीं मामले में मंदिर में सेवा करने वाली सेविका को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सेविका पिछले 13 साल से महंत की सेवा कर रही थी। उससे पूछताछ की जा रही है। जबकि इससे पहले उनकी मां भी आश्रम की सेवा में थीं।

खाने के बाद मुंह से निकला झाग

महंत राम मिलन के शिष्यों की माने तो शनिवार शाम करीब 7 बजे उन्होंने भोजन किया, जिसे सेविका ने परोसा था। कुछ देर बाद सेविका बाहर आकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी और कहा कि महंत जी के मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी चीख सुनकर सारे शिष्य तुरंत कमरे में पहुंचे। उन्हें जल्दी से श्रीराम अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

महंत राम मिलन के गुरु राम दास कोकिल राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संतों में शामिल थे। बताया जाता है कि वह उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के भी करीबी रहे हैं। अयोध्या पहुंचने पर CM योगी कई बार रावत मंदिर में जाकर उनसे मिलते रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2025 02:06 pm

Published on:

12 Oct 2025 01:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / देखते ही देखते हो गई CM योगी के बेहद करीबी संत के शिष्य की संदिग्ध मौत! सेविका ने…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भोजन के बाद निकला झाग, रावत मंदिर के महंत की रहस्यमयी मौत, 8 करोड़ की जमीन डील से जुड़ा है क्या राज़?

Ayodhya
अयोध्या

अयोध्या में नगर निगम कर्मियों की अमानवीयता…डंडे के बल पर ठेले वालों को दी ये सजा

Up news, ayodhya news
अयोध्या

अंधेरे में सायरनों की आवाज, बच्चों की चीखें और क्षत-विक्षत शव, दिवाली से पहले ब्लास्ट में खत्म हो गया पूरा परिवार

अयोध्या

अयोध्या में भीषण विस्फोट…पांच की मौत, एक किमी तक सुनी गई विस्फोट की आवाज…चार दिनों में विस्फोट की दूसरी घटना

Up news, ayodhya blast
अयोध्या

NH 27 पर दर्दनाक सड़क हादसा…अज्ञात वाहन ने बाइक के परखच्चे उड़ाये, तीन युवकों की दर्दनाक मौत

Up news, ayodhya
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.