Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या में हर साल टूट रहे रिकॉर्ड, दीपोत्सव ने देश-विदेश में बढ़ाया आकर्षण, इस साल पहुंचे 23 करोड़ से ज्यादा भक्त

Ram Mandir Deepotsav: पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दीपोत्सव शुरू होने के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। 2017 में जहां कुल 1.78 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं 2025 में सिर्फ छह महीनों में ही यह संख्या 23.82 करोड़ तक पहुंच गई है।

2 min read

अयोध्या

image

Aman Pandey

Oct 19, 2025

Ram Mandir, deepotsav, ayodhya, ram temple

अयोध्या में 8 साल में श्रद्धालुओं की संख्या 13 गुना बढ़ी है। PC: IANS

उत्तर प्रदेश सरकार इस साल अयोध्या में सरयू तट पर 9वां दीपोत्सव मनाने जा रही है। राम मंदिर के अलावा यहां पिछले 8 साल से हर वर्ष आयोजित दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और बढ़ गई है। दीपोत्सव ने देश-विदेश में अयोध्या का आकर्षण बढ़ा दिया है। यही कारण है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

अयोध्या पहुंचने वालों की गिनती ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

भारतीय पर्यटक तो अच्छी खासी संख्या में हैं ही विदेशियों की रुचि भी प्रभु श्रीराम की नगरी में बढ़ गई है। पर्यटन विभाग से मिले आंकड़े के मुताबिक अयोध्या में वर्ष 2017 से दीपोत्सव प्रारंभ हुआ है। इस बीच यहां 1,78,32,717 भारतीय और 25,141 विदेशी पर्यटक पहुंचे। इस प्रकार वर्ष 2017 में कुल 1,78,57,858 श्रद्धालुओं ने रामनगरी में दर्शन-पूजन किया। दीपोत्सव के दूसरे वर्ष 2018 में 1,95,34,824 भारतीय और 28,335 विदेशी नागरिकों ने रामनगरी में दर्शन किया। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,95,63,159 लोगों ने वर्ष 2018 में अयोध्या में दर्शन-पूजन किया। ऐसे ही वर्ष 2019 में 2,04,63,403 भारतीय और 38,321 विदेशी मिलाकर कुल 2,04,91,724 श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दर्शन किया।

2020 में पर्यटकों की संख्या में दिखी थी कमी

वर्ष 2020 में कोरोना के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिली। इस साल 61,93,537 भारतीय एवं 2,611 विदेशी मिलाकर कुल 61,96,148 सैलानी अयोध्या पहुंचे। वहीं वर्ष 2021 में 1,57,43,359 भारतीय एवं 31 विदेशी पर्यटकों ने अयोध्या में दर्शन पूजन किया। 2021 में कुल 1,57,43,390 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए आए।

इसी तरह, साल 2022 में 2,39,09,014 भारतीय एवं 1465 विदेशी पर्यटक अयोध्या पहुंचे। कुल मिलाकर 2,39,10,479 पर्यटक अयोध्या दर्शन के लिए यहां पहुंचे। 2023 में 5,75,62,428 भारतीय और 8468 विदेशी पर्यटक आए। इसके बाद 2024 में 16,43,93,474 भारतीय और 26048 विदेशी श्रद्धालु आए।

अयोध्या में बढ़ा रोजगार

वहीं, 2025 में जनवरी से जून तक 23,81,64,744 भारतीय और 49,993 विदेशी समेत कुल 23,82,14,737 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। अयोध्या में देश से ही नहीं विदेश से भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से अयोध्या में रोजगार में भी तेजी से वृद्धि होने लगी है।

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार तेजी से अयोध्या का विकास करने में लगी है। शानदार फोर-लेन व सिक्स-लेन सड़कों से अयोध्या जुड़ रही है। विश्वस्तरीय हवाई अड्डे व रेलवे स्टेशन के अलावा तमाम अन्य सुविधाएं विकसित होने से अयोध्या पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अयोध्या फैसला

राम मंदिर

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2025 12:32 pm

Published on:

19 Oct 2025 12:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में हर साल टूट रहे रिकॉर्ड, दीपोत्सव ने देश-विदेश में बढ़ाया आकर्षण, इस साल पहुंचे 23 करोड़ से ज्यादा भक्त

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

 Ayodhya Shines Bright: 1 सौ दीप, 21 सौ महिलाएं- सरयू तट बनेगा आस्था का प्रतीक

21 सौ मातृशक्तियाँ करेंगी सरयू आरती, आस्था और संस्कृति का बनेगा नया कीर्तिमान (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
अयोध्या

Diwali 2025: अयोध्या में पहली बार महाकुंभ की तर्ज पर Ai कैमरों से निगरानी; चप्पे-चप्पे पर गढ़ी रहेगी ‘तीसरी आंख’

diwali 2025 surveillance will be done through ai cameras for first time in ayodhya
अयोध्या

दीपोत्सव 2025: सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती; जानिए, क्या रहेगा समय

Diwali 2025
अयोध्या

अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सख्त सुरक्षा, तीन दिन रूट डायवर्जन लागू, जानिए कौन-से रास्ते होंगे बंद

Ayodhya
अयोध्या

Ayodhya Deepotsav 2025: 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी: अयोध्या में आस्था, उत्साह और रोशनी का महासंगम, देखें तस्वीरें

जन सहभागिता बनेगी दीपोत्सव की असली चमक, 33,000 स्वयंसेवक सजा रहे सरयू तट (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.