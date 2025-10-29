अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान और परिक्रमा को लेकर रूट डायवर्जन लागू, इन जिलों से आने वाले वाहन ध्यान दें

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
अयोध्या में आगामी चौदहकोशी और पंचकोशी परिक्रमा तथा कार्तिक पूर्णिमा स्नान/मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में गोण्डा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मालवाहक वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू रहेगा।
अयोध्या में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों के दौरान सड़क पर बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए गोण्डा पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोण्डा से अयोध्या की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों—जैसे ट्रक, डीसीएम, ट्रैक्टर आदि—को दर्जीकुआं से डायवर्ट कर मनकापुर-दर्जीकुआं मार्ग होते हुए बभनान या कोल्हमपुर-मनकापुर-लोलपुर मार्ग से आगे भेजा जाएगा। छोटे वाहनों को लकड़मंडी तिराहा से लोलपुर पुल की ओर मोड़कर नया सरयू पुल के रास्ते गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार, परसपुर और तरबगंज से होकर नवाबगंज मार्ग से अयोध्या जाने वाले भारी और छोटे वाहनों को भी लकड़मंडी तिराहे से लोलपुर पुल की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, बस्ती या अयोध्या से गोण्डा होकर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले भारी वाहनों को मनकापुर-नवाबगंज मार्ग से आगे भेजा जाएगा।
प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या जाम की स्थिति न बने, इसके लिए जगह-जगह पर पुलिस बल तैनात रहेगा। यातायात नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी की जाएगी।
