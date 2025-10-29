अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान और परिक्रमा को लेकर रूट डायवर्जन लागू, इन जिलों से आने वाले वाहन ध्यान दें

अयोध्या में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों के दौरान सड़क पर बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए गोण्डा पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोण्डा से अयोध्या की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों—जैसे ट्रक, डीसीएम, ट्रैक्टर आदि—को दर्जीकुआं से डायवर्ट कर मनकापुर-दर्जीकुआं मार्ग होते हुए बभनान या कोल्हमपुर-मनकापुर-लोलपुर मार्ग से आगे भेजा जाएगा। छोटे वाहनों को लकड़मंडी तिराहा से लोलपुर पुल की ओर मोड़कर नया सरयू पुल के रास्ते गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार, परसपुर और तरबगंज से होकर नवाबगंज मार्ग से अयोध्या जाने वाले भारी और छोटे वाहनों को भी लकड़मंडी तिराहे से लोलपुर पुल की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, बस्ती या अयोध्या से गोण्डा होकर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले भारी वाहनों को मनकापुर-नवाबगंज मार्ग से आगे भेजा जाएगा।