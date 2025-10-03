अयोध्या में संजय सिंह का बड़ा ऐलान, 31 अक्तूबर सरदार पटेल की जयंती पर प्रयागराज से शुरू करेंगे पदयात्रा

संजय सिंह ने हाल ही में बरेली में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया है कि बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए किसी का घर ढहाना असंवैधानिक है। लेकिन यूपी में लगातार मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल बदले की राजनीति और धार्मिक भेदभाव के लिए कर रही है।