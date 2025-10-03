अयोध्या में संजय सिंह का बड़ा ऐलान, 31 अक्तूबर सरदार पटेल की जयंती पर प्रयागराज से शुरू करेंगे पदयात्रा

अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते राज्यसभा सांसद संजय सिंह फोटो सोर्स पत्रिका
रामनगरी अयोध्या में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शुक्रवार को रामनगरी पहुंचे। जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने घोषणा की कि सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती (31 अक्तूबर) से प्रयागराज से अयोध्या तक पदयात्रा निकाली जाएगी। जो अयोध्या में समाप्त होगी। इस पदयात्रा का उद्देश्य प्रदेश में बढ़ते सामाजिक अन्याय, भेदभाव और विभिन्न मुद्दों को जनता के सामने रखना है।
संजय सिंह ने हाल ही में बरेली में हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया है कि बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए किसी का घर ढहाना असंवैधानिक है। लेकिन यूपी में लगातार मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल बदले की राजनीति और धार्मिक भेदभाव के लिए कर रही है।
इसके साथ ही सांसद ने प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सामाजिक अन्याय का गढ़ बन चुका है। संजय सिंह ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार होने वाले पेपर लीक पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है।
धार्मिक विवादों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि “आई लव महादेव” कहने का मतलब है कि हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं। लेकिन “आई लव मोहम्मद” उनके धर्म में मान्य ही नहीं है। उन्होंने अपील की कि ऐसे मुद्दों को प्रतियोगिता का विषय बनाना बंद होना चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग