राम मंदिर चढ़ावा विवाद में SIT का बड़ा कदम, सबूत पेश करने के लिए संजय सिंह को बुलाया

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे, दान राशि और जमीन खरीद से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सबूत पेश करने के लिए तलब किया है। SIT ने उन्हें 25 जून को सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित मंडलायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दावों से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य सौंपने के लिए कहा है।