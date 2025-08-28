Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अयोध्या

साहब मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है…युवक की बात सुन थाने में हड़कंप…घटनास्थल पर खून से सनी पड़ी थी पिता की लाश

अयोध्या में गुरुवार को जमीन के टुकड़े के लिए एक बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से वार कर नृशंस हत्या कर दिया, घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

अयोध्या

anoop shukla

Aug 28, 2025

Up news, ayodhya
फोटो सोर्स: पत्रिका, अयोध्या में बेटे ने पिता की नृशंस हत्या की

अयोध्या में दिल दहला देने वाली घटना हुई है यहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से कई वार कर नृशंस हत्या कर दिया, इतना ही नहीं हत्या करने के बाद आरोपी युवक घटनास्थल से 15 किमी. दूर बीकापुर थाने में जाकर बोला "साहब मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए"। यह सुनते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस घटनास्थल सेतुतारा गांव पर पहुंची वहां चारों ओर खून पसरा था उसी में बुद्ध की लाश पड़ी थी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया।

जमीन बेच कर बुजुर्ग ने बड़े बेटे को दिया था पैसा, इसको लेकर छोटा बेटा करता था विवाद

जानकारी के मुताबिक सेतुतारा गांव निवासी मेलादीन के परिवार में दो बेटे रामऔतार और श्यामराज हैं। पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी है। श्यामराज अपनी पत्नी नीलम व 5 बच्चों के साथ अलग रहता है। जबकि बुजुर्ग अपने बड़े बेटे के परिवार के साथ रहते थे। ग्रामीणों ने मेलादीन अपनी जमीन एक साल पहले बेचे थी। जिसका पूरा पैसा बड़े बेटे ने रामऔतार ने रख लिया था। इसी बात को लेकर बुजुर्ग का छोटे बेटे श्याम राज से विवाद चल रहा था।

ये भी पढ़ें

शाकिबा ने अपने मुस्लिम ठेकेदार ब्वायफ्रेंड से करवाया हिंदू सहेली का दुष्कर्म
लखनऊ
image

गुरुवार सुबह पिता पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर मार डाला

गुरुवार सुबह 6 बजे मेलादीन गांव के ही प्राथमिक स्कूल में सफाई करने गए थे, अभी वे टॉयलेट में सफाई कर रहे थे, तभी श्यामराज ने कुल्हाड़ी से मेलादीन के सिर और पीठ पर कई वार किए। इसके बाद वहां से फरार हो गया। गांव से लगभग 15 किमी दूर बीकापुर कोतवाली पहुंचा। उसने पुलिस से कहा कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए।थाने में मौजूद सिपाही ने अधिकारियों को मामले की सूचना दी। अयोध्या के एसपी ग्रामीण पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पंचनामा करके पोस्टमॉर्टम के लिए दिया।

SP ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि मेलादीन की अपने छोटे बेटे से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, इसी को लेकर आकर आज सुबह उसने कुल्हाड़ी से पिता पर हमला कर दिया।जिससे उनकी मौत हो गई है। कुल्हाड़ी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें

शादी का दबाव, फेसबुक पर फोटो वायरल… ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने खाया जहर, निजी अस्पताल में भर्ती
बरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 11:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / साहब मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है…युवक की बात सुन थाने में हड़कंप…घटनास्थल पर खून से सनी पड़ी थी पिता की लाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.