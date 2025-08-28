साहब मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है…युवक की बात सुन थाने में हड़कंप…घटनास्थल पर खून से सनी पड़ी थी पिता की लाश

गुरुवार सुबह 6 बजे मेलादीन गांव के ही प्राथमिक स्कूल में सफाई करने गए थे, अभी वे टॉयलेट में सफाई कर रहे थे, तभी श्यामराज ने कुल्हाड़ी से मेलादीन के सिर और पीठ पर कई वार किए। इसके बाद वहां से फरार हो गया। गांव से लगभग 15 किमी दूर बीकापुर कोतवाली पहुंचा। उसने पुलिस से कहा कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए।थाने में मौजूद सिपाही ने अधिकारियों को मामले की सूचना दी। अयोध्या के एसपी ग्रामीण पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पंचनामा करके पोस्टमॉर्टम के लिए दिया।