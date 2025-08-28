साहब मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है…युवक की बात सुन थाने में हड़कंप…घटनास्थल पर खून से सनी पड़ी थी पिता की लाश

अयोध्या में दिल दहला देने वाली घटना हुई है यहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से कई वार कर नृशंस हत्या कर दिया, इतना ही नहीं हत्या करने के बाद आरोपी युवक घटनास्थल से 15 किमी. दूर बीकापुर थाने में जाकर बोला "साहब मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए"। यह सुनते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस घटनास्थल सेतुतारा गांव पर पहुंची वहां चारों ओर खून पसरा था उसी में बुद्ध की लाश पड़ी थी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया।
जानकारी के मुताबिक सेतुतारा गांव निवासी मेलादीन के परिवार में दो बेटे रामऔतार और श्यामराज हैं। पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी है। श्यामराज अपनी पत्नी नीलम व 5 बच्चों के साथ अलग रहता है। जबकि बुजुर्ग अपने बड़े बेटे के परिवार के साथ रहते थे। ग्रामीणों ने मेलादीन अपनी जमीन एक साल पहले बेचे थी। जिसका पूरा पैसा बड़े बेटे ने रामऔतार ने रख लिया था। इसी बात को लेकर बुजुर्ग का छोटे बेटे श्याम राज से विवाद चल रहा था।
गुरुवार सुबह 6 बजे मेलादीन गांव के ही प्राथमिक स्कूल में सफाई करने गए थे, अभी वे टॉयलेट में सफाई कर रहे थे, तभी श्यामराज ने कुल्हाड़ी से मेलादीन के सिर और पीठ पर कई वार किए। इसके बाद वहां से फरार हो गया। गांव से लगभग 15 किमी दूर बीकापुर कोतवाली पहुंचा। उसने पुलिस से कहा कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए।थाने में मौजूद सिपाही ने अधिकारियों को मामले की सूचना दी। अयोध्या के एसपी ग्रामीण पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पंचनामा करके पोस्टमॉर्टम के लिए दिया।
SP ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि मेलादीन की अपने छोटे बेटे से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, इसी को लेकर आकर आज सुबह उसने कुल्हाड़ी से पिता पर हमला कर दिया।जिससे उनकी मौत हो गई है। कुल्हाड़ी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।