दुनिया की सबसे नन्ही महिला पहुंचीं रामलला के दरबार, 62.8 सेंटीमीटर कद वाली ज्योति आमगे बनीं प्रेरणा का प्रतीक!

दर्शन के बाद ज्योति ने कहा कि रामलला के बाल स्वरूप को देखकर उनका मन भावविभोर हो गया। उन्होंने कहा— “यह मेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण है। भगवान श्रीराम सब पर कृपा करें और सभी की रक्षा करें। मैं जल्द ही फिर दर्शन के लिए अयोध्या आऊंगी। ज्योति आमगे अपने परिवार माता-पिता, भाई, बहन और जीजा के साथ अयोध्या आई थीं। दर्शन के बाद उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की।