Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

दुनिया की सबसे नन्ही महिला पहुंचीं रामलला के दरबार, 62.8 सेंटीमीटर कद वाली ज्योति आमगे बनीं प्रेरणा का प्रतीक!

Jyoti Kishan Amge: गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति किशन आमगे अयोध्या पहुंचीं। 2 फीट की ज्योति ने सहयोगी की गोद में बैठकर रामलला के दर्शन किए। बोलीं-"रामलला के बाल रूप ने मन को छू लिया।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Oct 31, 2025

Jyoti amge

सोर्स Jyoti Amge Instagram

Jyoti Kishan Amge: महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली 32 वर्षीय ज्योति किशन आमगे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला के रूप में दर्ज है। शुक्रवार को अयोध्या पहुंचीं। उन्होंने अपने परिजनों के साथ रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सहयोगी भोला राम ने उन्हें गोद में उठाकर रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन कराए।

Jyoti Kishan Amge: रामनगरी अयोध्या पहुंचीं दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति किशन आमगे ने शुक्रवार को रामलला के दर्शन किए। 62.8 सेंटीमीटर लंबी और मात्र 5.5 किलोग्राम वजनी ज्योति हड्डियों की दुर्लभ बीमारी एकोंड्रॉप्लासिया से पीड़ित हैं। जिसके कारण उनकी लंबाई बढ़ नहीं सकी। चलने में कठिनाई होने की वजह से उनके सहयोगी भोला राम ने उन्हें गोद में उठाकर दर्शन कराए।

Jyoti Kishan Amge: ज्योति बोली- जीवन का सबसे पवित्र क्षण

दर्शन के बाद ज्योति ने कहा कि रामलला के बाल स्वरूप को देखकर उनका मन भावविभोर हो गया। उन्होंने कहा— “यह मेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण है। भगवान श्रीराम सब पर कृपा करें और सभी की रक्षा करें। मैं जल्द ही फिर दर्शन के लिए अयोध्या आऊंगी। ज्योति आमगे अपने परिवार माता-पिता, भाई, बहन और जीजा के साथ अयोध्या आई थीं। दर्शन के बाद उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की।

दुनिया के लिए प्रेरणा बनी ज्योति

नागपुर निवासी ज्योति का जन्म 16 दिसंबर 1993 को हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया है। आज वह दुनिया भर में प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी हैं। स्कूल के समय उनके लिए अलग से डेस्क, यूनिफॉर्म और बर्तन तैयार किए जाते थे। 18वें जन्मदिन पर उन्होंने अमेरिका की ब्रिजेट जॉर्डन को पछाड़कर दुनिया की सबसे छोटी जीवित महिला का खिताब हासिल किया था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बना चुकी पहचान

ज्योति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। वर्ष 2014 में वह एक अमेरिकी टीवी शो में नजर आई थीं। जबकि 2018 में उन्हें मिस्र के एक इवेंट में दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति, तुर्किये के सुल्तान कोसेन के साथ आमंत्रित किया गया था। अपने छोटे कद के बावजूद ज्योति का हौसला और सकारात्मक सोच उन्हें दुनिया के लिए प्रेरणा बनाती है। अयोध्या में रामलला के दर्शन ने उनके जीवन में एक और यादगार पल जोड़ दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 09:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / दुनिया की सबसे नन्ही महिला पहुंचीं रामलला के दरबार, 62.8 सेंटीमीटर कद वाली ज्योति आमगे बनीं प्रेरणा का प्रतीक!

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान और परिक्रमा को लेकर रूट डायवर्जन लागू, इन जिलों से आने वाले वाहन ध्यान दें

Ayodhya
अयोध्या

Ayodhya: राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा, बदला आरती का समय; अब इतने बजे से हो सकेंगे दर्शन

ayodhya ram temple construction work complete
अयोध्या

Ayodhya Parikrama: अयोध्या में भक्ति का सागर: 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा में उमड़े लाखों श्रद्धालु

14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब    (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
अयोध्या

Ayodhya News: अयोध्या की ‘स्मैक रानी’ गिरफ्तार: 53 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

कोतवाली पुलिस की सटीक कार्रवाई से नशे के नेटवर्क की परतें खुलने की उम्मीद (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
अयोध्या

रामनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, दीपोत्सव ने चमका दी लाखों ज़िंदगियाँ-रामलला की बदौलत अयोध्या में खुशहाली की नई सुबह

भक्ति, भव्यता और व्यवसाय-- दीपोत्सव 2025 में अयोध्या ने रचा नया इतिहास (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.