NH 27 पर दर्दनाक सड़क हादसा…अज्ञात वाहन ने बाइक के परखच्चे उड़ाये, तीन युवकों की दर्दनाक मौत

दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को जिला अस्पताल भेजी, लेकिन विशाल निषाद और धर्मवीर रावत की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तीसरे युवक सूर्यभान निषाद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान की जा चुकी है। वे अयोध्या के रामनगर धौरहरा गांव निवासी थे। विशाल निषाद पुत्र शिवराम निषाद, धर्मवीर रावत पुत्र साहब लाल और सूर्यभान निषाद पुत्र शिवदास निषाद हैं। घटना के बाद सत्तीचौरा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनकी उपस्थिति में पंचायतनामा भरकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अज्ञात वाहन और उसके चालक का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज भी चेक किया है। युवकों की मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार करने का दावा किया है।