NH 27 पर दर्दनाक सड़क हादसा…अज्ञात वाहन ने बाइक के परखच्चे उड़ाये, तीन युवकों की दर्दनाक मौत

अयोध्या में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई है, सूचना पर पहुंची पुलिस सड़क पर पड़े घायलों को अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया

Oct 08, 2025

Up news, ayodhya

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, NH 27 पर भीषण दुर्घटना, तीन मरे

NH 27 लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने तीन युवकों की जान ले ली, यह दर्दनाक सड़क हादसा रौनाही थाना क्षेत्र के सत्तीचौरा पुलिस चौकी अंतर्गत दिगम्बरपुर गांव के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक कई फीट ऊपर उछल कर सड़क पर गिरे। दुर्घटना के दौरान तेज आवाज सुन आसपास के लोग पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था, तीनों युवक खून के लथपथ होकर सड़क पर पड़े थे।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत

दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को जिला अस्पताल भेजी, लेकिन विशाल निषाद और धर्मवीर रावत की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तीसरे युवक सूर्यभान निषाद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान की जा चुकी है। वे अयोध्या के रामनगर धौरहरा गांव निवासी थे। विशाल निषाद पुत्र शिवराम निषाद, धर्मवीर रावत पुत्र साहब लाल और सूर्यभान निषाद पुत्र शिवदास निषाद हैं। घटना के बाद सत्तीचौरा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनकी उपस्थिति में पंचायतनामा भरकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अज्ञात वाहन और उसके चालक का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज भी चेक किया है। युवकों की मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने जल्द ही आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार करने का दावा किया है।

08 Oct 2025 10:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / NH 27 पर दर्दनाक सड़क हादसा…अज्ञात वाहन ने बाइक के परखच्चे उड़ाये, तीन युवकों की दर्दनाक मौत

