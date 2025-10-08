Patrika LogoSwitch to English

फतेहपुर

मौत का आखिरी 10 सकेंड…बचाओ-बचाओ की चीखें और फिर सबकुछ थम गया, 4 दोस्तों की मौत का मंजर रुला देगा

Fatehpur Accident: यूपी के फतेहपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर तालाब में पलट गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। हादसे का कारण ड्राइवर को आई झपकी बताई जा रही है।

less than 1 minute read

फतेहपुर

image

Mohd Danish

Oct 08, 2025

accident

Fatehpur Accident News Hindi: फतेहपुर जिले के कल्याणपुर टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार बोलेरो अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने तालाब में जा गिरी। घटना इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते बोलेरो पानी में डूब गई। राहगीरों और टोल कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।

टोल कर्मियों की तत्परता से पांच लोगों की बची जान

घटना के तुरंत बाद स्थानीय टोल कर्मियों ने बिना देरी किए तालाब में कूदकर रेस्क्यू शुरू किया। उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद पांच लोगों को बाहर निकाल लिया। इनमें से कुछ लोग घायल थे, जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरे इलाके को घेरकर रेस्क्यू अभियान चलाया।

चार लोगों की मौके पर ही मौत, परिजनों में मातम

दुर्भाग्यवश बोलेरो में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर बाहर निकाला। अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

ड्राइवर की झपकी बनी मौत का सबब

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बोलेरो प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि लंबे सफर के दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके चलते वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे बने तालाब में पलट गया। पुलिस ने वाहन को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया और जांच शुरू कर दी है।

शव पोस्टमार्टम को भेजे गए

हादसे के बाद पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएचओ कल्याणपुर ने बताया कि घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है और वाहन के मालिक व ड्राइवर की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल इलाके में शोक का माहौल है।

