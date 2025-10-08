मौत का आखिरी 10 सकेंड…बचाओ-बचाओ की चीखें और फिर सबकुछ थम गया, 4 दोस्तों की मौत का मंजर रुला देगा

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बोलेरो प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि लंबे सफर के दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके चलते वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे बने तालाब में पलट गया। पुलिस ने वाहन को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया और जांच शुरू कर दी है।