मौत का आखिरी 10 सकेंड…बचाओ-बचाओ की चीखें और फिर सबकुछ थम गया, 4 दोस्तों की मौत का मंजर रुला देगा

Fatehpur Accident News Hindi: फतेहपुर जिले के कल्याणपुर टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार बोलेरो अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने तालाब में जा गिरी। घटना इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते बोलेरो पानी में डूब गई। राहगीरों और टोल कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई।
घटना के तुरंत बाद स्थानीय टोल कर्मियों ने बिना देरी किए तालाब में कूदकर रेस्क्यू शुरू किया। उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद पांच लोगों को बाहर निकाल लिया। इनमें से कुछ लोग घायल थे, जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरे इलाके को घेरकर रेस्क्यू अभियान चलाया।
दुर्भाग्यवश बोलेरो में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर बाहर निकाला। अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बोलेरो प्रयागराज से कानपुर की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि लंबे सफर के दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके चलते वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे बने तालाब में पलट गया। पुलिस ने वाहन को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया और जांच शुरू कर दी है।
हादसे के बाद पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएचओ कल्याणपुर ने बताया कि घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है और वाहन के मालिक व ड्राइवर की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल इलाके में शोक का माहौल है।
