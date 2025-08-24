बसपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाले अयोध्या के ‘राजा’ विमलेंद्र मोहन का निधन; राममंदिर ट्रस्ट के भी थे सदस्य

Vimlendra Mohan Passed Away: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी और अयोध्या के पूर्व राजपरिवार के वंशज विमलेंद्र मोहन मिश्र का शनिवार देर रात निधन हो गया। वह 71 साल के थे।
बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश स्थित अपने आवास पर आधी रात को अंतिम सांस ली। रविवार सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग उन्हें में श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में ट्रस्ट के गठन की घोषणा के दौरान 5 फरवरी 2020 को मिश्र को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का स्थायी ट्रस्टी नामित किया गया था। ट्रस्ट में अपनी भूमिका के अलावा मिश्र सामाजिक सेवाओं में भी सक्रिय रहे।
मंदिर ट्रस्ट में योगदान के अलावा मिश्र का राजनीतिक जीवन भी छोटा रहा। उन्होंने 2009 का संसदीय चुनाव फैजाबाद (अयोध्या) लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उम्मीदवार के रूप में लड़ा, लेकिन असफल रहे।
विमलेंद्र मोहन मिश्र के निधन पर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि, अनिल मिश्रा और गोपालजी राव सहित ट्रस्ट के प्रमुख नेताओं और सदस्यों ने शोक व्यक्त किया।
पूर्व सांसद विनय कटियार, सांसद अवधेश प्रसाद, विधायक प्रकाश गुप्ता और अभय सिंह, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जैसे राजनीतिक नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। महंत बिंदुगदाचार्य, महंत कमलनयन दास, महंत गिरीश दास, महंत रामशरण दास, महंत अवधेश दास और कई अन्य सहित अयोध्या के संतों और महंतों ने दिवंगत राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की।