Azamgarh News: बरदह में फिनो बैंक मित्र से डेढ़ लाख रुपये और मोबाइल लूट, पुलिस जांच में जुटी

Mau News: मऊ के बरदह थाना क्षेत्र के दुर्गापुर पोखरे के पास शुक्रवार की शाम करीब 7:30 बजे छह अज्ञात बदमाशों ने फिनो बैंक मित्र के रूप में कार्यरत दो भाइयों से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दोनों भाइयों प्रीतम प्रजापति (19) और दीपक प्रजापति (20) से करीब डेढ़ लाख रुपये नकद और दो मोबाइल फोन लूट लिए।
जानकारी के अनुसार, जौनपुर जनपद के गौरा बादशाहपुर निवासी दोनों भाई अपने दैनिक कार्य निपटाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार बदमाशों ने चाकू और कट्टा दिखाकर उन्हें घेर लिया और लूटपाट कर फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही बरदह थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है।
इस घटना से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
