Azamgarh News: बरदह में फिनो बैंक मित्र से डेढ़ लाख रुपये और मोबाइल लूट, पुलिस जांच में जुटी

बरदह थाना क्षेत्र के दुर्गापुर पोखरे के पास शुक्रवार की शाम करीब 7:30 बजे छह अज्ञात बदमाशों ने फिनो बैंक मित्र के रूप में कार्यरत दो भाइयों से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दोनों भाइयों प्रीतम प्रजापति (19) और दीपक प्रजापति (20) से करीब डेढ़ लाख रुपये नकद और दो मोबाइल फोन लूट लिए। less than 1 minute read