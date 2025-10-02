Azamgarh News: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 4 लोग डूबे, एक की मौत

जानकारी के अनुसार, कोहरौली गांव के खनी का पूरा में नवरात्र के दौरान दुर्गा पंडाल लगा था। नवमी के दिन देर शाम गाजे-बाजे के साथ ग्रामीण प्रतिमा विसर्जन के लिए बेसो नदी पहुंचे थे। इसी दौरान सीकू का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए उसका छोटा भाई आयुष (13), चाचा प्रमोद (40) और गांव के अमरनाथ (40) भी कूद पड़े, लेकिन सभी डूबने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।