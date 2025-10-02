Azamgarh News: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 4 लोग डूबे, एक की मौत

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: आज़मगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के बीकापुर गांव स्थित बेसो नदी में बुधवार देर शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान नदी में पैर फिसलने से कोहरौली गांव निवासी सीकू (15) पुत्र सुबोध यादव डूब गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव बाहर निकाला गया।
जानकारी के अनुसार, कोहरौली गांव के खनी का पूरा में नवरात्र के दौरान दुर्गा पंडाल लगा था। नवमी के दिन देर शाम गाजे-बाजे के साथ ग्रामीण प्रतिमा विसर्जन के लिए बेसो नदी पहुंचे थे। इसी दौरान सीकू का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए उसका छोटा भाई आयुष (13), चाचा प्रमोद (40) और गांव के अमरनाथ (40) भी कूद पड़े, लेकिन सभी डूबने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
हालांकि सीकू गहराई में समा गया और काफी प्रयास के बाद करीब एक घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक दो भाइयों में बड़ा था और कक्षा आठ का छात्र था। ग्रामीणों का आरोप है कि विसर्जन के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी, जिससे हादसा टल सकता था।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग