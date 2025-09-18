Azamgarh News: 8 साल की सर्विस और 104 एनकाउंटर, जानिए कौन हैं आजमगढ़ के एसपी अनिल कुमार

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के अलसीसर की रामोजी की ढाणी के रहने वाले आईपीएस अनिल कुमार की गिनती यूपी कैडर में ‘एक्शन ऑन द स्पॉट’ वाले अधिकारियों में होती है। महज आठ साल की सेवा में वे अब तक 104 एनकाउंटर कर चुके हैं। सबसे चर्चित बिकरू कांड में भी उनकी निर्णायक भूमिका रही, जब गैंगस्टर विकास दुबे के साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। उस घटना के महज चार घंटे के भीतर ही अनिल कुमार ने मुठभेड़ में आरोपियों को ढेर कर दिया था।