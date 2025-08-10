Azamgarh News: सपा विधायक रमाकांत यादव के नाम पर जान से मरने की धमकी का आरोप, ऑडियो वायरल

मृत्युंजय ने तरवां थाने में दी गई शिकायत में बताया कि मेहनगर से सपा विधायक पूजा सरोज के क्षेत्र में कार्य न करने को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणियां की गई थीं। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद आलोक यादव ने पहले सोशल मीडिया पर बहस की और फिर फोन पर रमाकांत यादव का नाम लेकर धमकी दी कि “सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखा तो जान से मार देंगे।”