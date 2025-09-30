Azamgarh News: गरबा महोत्सव में पथराव की अफवाह फैलाने पर पूजा सिंह तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

काशीराम आवास निवासी प्रवीण सोनकर ने बताया कि गरबा महोत्सव उपजिलाधिकारी सदर से अनुमति लेकर कराया गया था। कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। प्रवीण का आरोप है कि कार्यक्रम की सफलता से जलन के चलते पूजा सिंह, सान्वी मौर्या और अभिषेक यादव उर्फ अभि ने पथराव की झूठी अफवाह फैलाई।