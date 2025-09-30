Azamgarh News: गरबा महोत्सव में पथराव की अफवाह फैलाने पर पूजा सिंह तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के डीएवी इंटर कॉलेज में 27 सितंबर को आयोजित गरबा महोत्सव के आयोजक प्रवीण सोनकर ने कार्यक्रम को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाते हुए तीन लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
काशीराम आवास निवासी प्रवीण सोनकर ने बताया कि गरबा महोत्सव उपजिलाधिकारी सदर से अनुमति लेकर कराया गया था। कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। प्रवीण का आरोप है कि कार्यक्रम की सफलता से जलन के चलते पूजा सिंह, सान्वी मौर्या और अभिषेक यादव उर्फ अभि ने पथराव की झूठी अफवाह फैलाई।
प्रवीण का कहना है कि आरोपियों ने पहले भी उनके कार्यक्रम को बाधित करने की धमकी दी थी। इस बार भी भ्रामक सूचनाएं फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
कोतवाली पुलिस ने प्रवीण सोनकर की तहरीर पर पूजा सिंह, सान्वी मौर्या और अभिषेक यादव उर्फ अभि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
