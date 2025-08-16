Azamgarh News: सिपाही पर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और दहेज प्रताड़ना का आरोप

Azamgarh Police News: चंदौली जनपद की रहने वाली एक युवती ने वाराणसी जोन के पुलिस उपमहानिदेशक को प्रार्थना पत्र देकर आजमगढ़ एसओजी में तैनात रहे सिपाही हारिस वासे खाँ पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
युवती ने आरोप लगाया कि चार वर्ष पूर्व उसकी मुलाकात हारिस वासे खाँ से हुई थी। वह विश्वास दिलाते हुए उसके करीब आया और एक दिन शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद वह युवती को अपने सरकारी क्वार्टर (पुलिस लाइन, आजमगढ़) में लेकर रहने लगा। डेढ़ वर्ष तक दोनों पति-पत्नी की तरह रहे। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई, लेकिन सिपाही ने अपने परिजनों की सहमति से जबरन गर्भपात करवा दिया।
पीड़िता का कहना है कि शादी के नाम पर बहलाने-फुसलाने का सिलसिला चलता रहा। विरोध करने पर उसने तत्कालीन एसपी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसी बीच 13 जून 2024 को हारिस वासे खाँ ने उससे निकाह कर लिया और उसे अपने गांव नौदर (चंदौली) ले गया। वहां ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज में 10 लाख रुपये की मांग की और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया।
युवती के अनुसार, पति का तबादला भदोही होने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। आरोप है कि वह उसे मारता-पीटता है, गाली देता है और पत्नी मानने से इनकार करता है। इतना ही नहीं, उसने धमकी दी कि वह पुलिस विभाग में है, इसलिए उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी।
पीड़िता ने डीआईजी को लिखे पत्र में कहा है कि सिपाही और उसके परिजन उसकी जिंदगी को नरक बना चुके हैं। वह आत्महत्या करने के लिए विवश हो चुकी है और किसी भी दिन उसके साथ अप्रिय घटना घट सकती है। उसने आशंका जताई है कि हारिस वासे खाँ उसकी हत्या करवा सकता है।