Azamgarh News: सिपाही पर दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और दहेज प्रताड़ना का आरोप

युवती ने आरोप लगाया कि चार वर्ष पूर्व उसकी मुलाकात हारिस वासे खाँ से हुई थी। वह विश्वास दिलाते हुए उसके करीब आया और एक दिन शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद वह युवती को अपने सरकारी क्वार्टर (पुलिस लाइन, आजमगढ़) में लेकर रहने लगा। डेढ़ वर्ष तक दोनों पति-पत्नी की तरह रहे। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई, लेकिन सिपाही ने अपने परिजनों की सहमति से जबरन गर्भपात करवा दिया।