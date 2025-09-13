Azamgarh News: बुजुर्ग को फेंका छत से, इलाज कराने में बेचना पड़ा खेत, दरोगा समेत 6 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति के साथ पुलिस उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तारा देवी (65 वर्ष) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पवई थाने के थानाध्यक्ष अनिल सिंह, उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण कुमार मिश्र, सिपाही बृजेश तिवारी, दो अज्ञात सिपाही और रोहित यादव को आरोपी बनाया गया है।
पीड़िता के अनुसार, 6-7 अगस्त 2024 की रात करीब 1:30 बजे उनके पति विद्यासागर पाण्डेय के साथ भाई रमेश तिवारी के घर ग्राम कोलघाट में सोए थे। तभी पुलिसकर्मियों ने उनके भतीजे विकास तिवारी के साथ गालीगलौज शुरू कर दी। इसके बाद उनके पति को थानाध्यक्ष सहित पुलिसकर्मियों ने लाठी, डंडा और बंदूक की बट से पीटकर तीसरी मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर चोटें लगने पर पुलिस ने बिना मेडिकल जांच कराए उन्हें सदर अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती कराया।
थानाध्यक्ष अनिल सिंह ने पीड़िता को बाद में जबरन 23,000 रुपये थमाए और धमकी दी कि इलाज करवा लो, अन्यथा कार्रवाई होगी। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों व मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन 4 सितंबर 2024 को कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया।
FIR में 173(4) सहित अन्य सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है।