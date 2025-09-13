Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: बुजुर्ग को फेंका छत से, इलाज कराने में बेचना पड़ा खेत, दरोगा समेत 6 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज

पवई थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति के साथ पुलिस उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तारा देवी (65 वर्ष) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पवई थाने के थानाध्यक्ष अनिल सिंह, उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण कुमार मिश्र, सिपाही बृजेश तिवारी, दो अज्ञात सिपाही और रोहित यादव को आरोपी बनाया गया है।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Sep 13, 2025

Azamgarh news
Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति के साथ पुलिस उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तारा देवी (65 वर्ष) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पवई थाने के थानाध्यक्ष अनिल सिंह, उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण कुमार मिश्र, सिपाही बृजेश तिवारी, दो अज्ञात सिपाही और रोहित यादव को आरोपी बनाया गया है।

जानिए पूरी घटना क्या है

पीड़िता के अनुसार, 6-7 अगस्त 2024 की रात करीब 1:30 बजे उनके पति विद्यासागर पाण्डेय के साथ भाई रमेश तिवारी के घर ग्राम कोलघाट में सोए थे। तभी पुलिसकर्मियों ने उनके भतीजे विकास तिवारी के साथ गालीगलौज शुरू कर दी। इसके बाद उनके पति को थानाध्यक्ष सहित पुलिसकर्मियों ने लाठी, डंडा और बंदूक की बट से पीटकर तीसरी मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर चोटें लगने पर पुलिस ने बिना मेडिकल जांच कराए उन्हें सदर अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती कराया।

थानाध्यक्ष अनिल सिंह ने पीड़िता को बाद में जबरन 23,000 रुपये थमाए और धमकी दी कि इलाज करवा लो, अन्यथा कार्रवाई होगी। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों व मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन 4 सितंबर 2024 को कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया।

FIR में 173(4) सहित अन्य सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है।

    खबर शेयर करें:

    शहर की खबरें:

    लखनऊ न्यूज़

    प्रयागराज न्यूज़

    वाराणसी न्यूज़

    आगरा न्यूज़

    बरेली न्यूज़

    Published on:

    13 Sept 2025 08:17 pm

    Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: बुजुर्ग को फेंका छत से, इलाज कराने में बेचना पड़ा खेत, दरोगा समेत 6 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज

    ट्रेंडिंग वीडियो

    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Bihar Elections 2025

    PM Modi

    Asia Cup 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.