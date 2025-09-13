Azamgarh News: बुजुर्ग को फेंका छत से, इलाज कराने में बेचना पड़ा खेत, दरोगा समेत 6 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज

पीड़िता के अनुसार, 6-7 अगस्त 2024 की रात करीब 1:30 बजे उनके पति विद्यासागर पाण्डेय के साथ भाई रमेश तिवारी के घर ग्राम कोलघाट में सोए थे। तभी पुलिसकर्मियों ने उनके भतीजे विकास तिवारी के साथ गालीगलौज शुरू कर दी। इसके बाद उनके पति को थानाध्यक्ष सहित पुलिसकर्मियों ने लाठी, डंडा और बंदूक की बट से पीटकर तीसरी मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर चोटें लगने पर पुलिस ने बिना मेडिकल जांच कराए उन्हें सदर अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती कराया।