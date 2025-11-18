Azamgarh News: आजमगढ़ में मुठभेड़: दो बदमाश गोली लगने से घायल, तमंचा-कारतूस और बाइक बरामद

Azamgarh news, Pic- patrika
Crime News: आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर के पास मंगलवार की भोर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाशों में एक गाजीपुर का निवासी है, जबकि दूसरा बिहार के कैमूर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने घटनास्थल से दो तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है।
कंधरापुर थानाध्यक्ष अनुराग कुमार क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध बदमाश किशुनदासपुर से सेंहदा की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने तत्काल भोर्रा मकूबलुपर अंडरपास के पास चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद दो युवक बाइक से आते दिखाई पड़े। पुलिस को देखते ही वे वापस मुड़कर भागने लगे, जिससे उनकी बाइक फिसलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर पलट गई।
अपने को घिरता देख बदमाशों ने झाड़ियों की आड़ में जाकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। गाजीपुर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी त्रिभुवन सिंह उर्फ गोलू के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के डिडखिली निवासी पंकज पासवान के दाएं पैर में गोली लगी है।
एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से दो तमंचे, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। त्रिभुवन सिंह उर्फ गोलू के खिलाफ लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न जिलों में कुल 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पंकज पासवान के विरुद्ध वाराणसी, चंदौली समेत अन्य जिलों में चोरी, लूट, फर्जीवाड़ा, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के 19 मामले दर्ज हैं।
