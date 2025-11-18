Azamgarh News: आजमगढ़ में मुठभेड़: दो बदमाश गोली लगने से घायल, तमंचा-कारतूस और बाइक बरामद

Crime News: आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर के पास मंगलवार की भोर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाशों में एक गाजीपुर का निवासी है, जबकि दूसरा बिहार के कैमूर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने घटनास्थल से दो तमंचे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है।