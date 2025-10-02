Azamgarh News: पहले की धुनाई, फिर कराई शादी, भागने की फिराक में था प्रेमी युगल

Azamgarh: अहरौला थाना क्षेत्र के रूपाईपुर गांव में मंगलवार को पकड़े गए प्रेमी युगल का विवाह बुधवार को माहुल स्थित राम जानकी मंदिर में संपन्न कराया गया। ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के अभिभावकों को बुलाकर बातचीत कराई, जिसके बाद परिजनों और गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ।
जानकारी के अनुसार, पवई थाना क्षेत्र के मंझरिया निवासी सुशील राजभर अपनी प्रेमिका काजल (निवासी मियापुर, थाना अहरौला) को बाइक से लेकर भाग रहा था। रूपाईपुर गांव के पास ग्रामीणों ने सुशील और उसके दोस्त संजय राजभर को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दोनों की पिटाई कर माहुल पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने दोनों परिवारों को बुलाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया। बुधवार दोपहर दोनों पक्षों की सहमति से माहुल के राम जानकी मंदिर में सिंदूरदान और वरमाला के साथ विवाह संपन्न कराया गया।
इस मौके पर पूर्व प्रधान कोरार्घाटमपुर संतोष यादव, सतीश सिंह, विजय यादव, शेर बहादुर यादव, आशीष सिंह, इसरार अहमद, अर्जुन राजभर, दिलीप सिंह, विनोद राजभर, हरिकेश गुप्ता समेत दोनों गांव के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
