Azamgarh News: पहले की धुनाई, फिर कराई शादी, भागने की फिराक में था प्रेमी युगल

रूपाईपुर गांव में मंगलवार को पकड़े गए प्रेमी युगल का विवाह बुधवार को माहुल स्थित राम जानकी मंदिर में संपन्न कराया गया। ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के अभिभावकों को बुलाकर बातचीत कराई, जिसके बाद परिजनों और गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ। less than 1 minute read