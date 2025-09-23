Azamgarh News: बीएसए के निरीक्षण में एक ही विद्यालय से 5 शिक्षक गायब, कारण बताओ नोटिस जारी

Azamgarh Education News: बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार दिए जा रहे निर्देशों के बावजूद शिक्षकों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को कंपोजिट विद्यालय धरवारा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राजीव पाठक को 18 में से पाँच शिक्षक अनुपस्थित मिले।