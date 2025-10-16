Azamgarh News: दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 18 क्विंटल से अधिक मिठाई बरामद

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ में आगामी दीपावली और धनतेरस त्योहार को देखते हुए मिलावटी मिठाइयों की सूचना पर खाद्य विभाग ने जिले में बड़ी कार्रवाई की है। डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर विभाग की टीम ने सिधारी थाना क्षेत्र स्थित मौर्य ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की।
खाद्य विभाग को इस प्रतिष्ठान से लगातार मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। सहायक आयुक्त खाद्य सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि त्योहारों के मद्देनज़र जिलेभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान मौर्य ट्रेडर्स से 18 क्विंटल 50 किलोग्राम मिलावटी बर्फी, एक कुंतल से अधिक पनीर, 50 किलोग्राम से अधिक छेना, पेड़ा और सोहन पापड़ी बरामद की गई।
जांच में खुलासा हुआ कि ये मिठाइयां कानपुर से सस्ती दरों पर मंगाई जाती थीं और जिले के कई दुकानदारों को सप्लाई की जाती थीं। अब खाद्य विभाग उन सभी दुकानों की भी जांच कर रहा है, जहां से इन मिठाइयों की बिक्री होती थी।
सहायक आयुक्त मिश्रा ने बताया कि नवरात्र से अब तक 55 से अधिक खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। बरामद मिलावटी मिठाइयों को गड्ढे खुदवाकर नष्ट कराया जाएगा, ताकि आम जनता इनके सेवन से सुरक्षित रह सके।
छापेमारी अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी, सिधारी थाना प्रभारी हमेंद्र प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे।
