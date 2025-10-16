Azamgarh News: दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 18 क्विंटल से अधिक मिठाई बरामद

खाद्य विभाग को इस प्रतिष्ठान से लगातार मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। सहायक आयुक्त खाद्य सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि त्योहारों के मद्देनज़र जिलेभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान मौर्य ट्रेडर्स से 18 क्विंटल 50 किलोग्राम मिलावटी बर्फी, एक कुंतल से अधिक पनीर, 50 किलोग्राम से अधिक छेना, पेड़ा और सोहन पापड़ी बरामद की गई।