Azamgarh News: हत्या के आरोपी ने जेल की चेकबुक चुराकर कर निकाले 30 लाख

कारागार में बंद हत्या के आरोपी ने जमानत पर रिहा होने के बाद जेल की सरकारी चेकबुक चुरा ली और उसके जरिए बैंक खाते से 30 लाख रुपये उड़ा दिए। मामले का खुलासा तब हुआ, जब जेल अधीक्षक ने खाते से दो लाख साठ हजार रुपये की निकासी देखी। इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।