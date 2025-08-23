Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News: ऑनलाइन गेम की लत ने ली एक और जान, ज्यादा पैसे हारने पर उठाया ये कदम

अहरौला थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी 18 वर्षीय सिद्धार्थ की ऑनलाइन गेम की लत ने उसकी जिंदगी छीन ली। बारहवीं कक्षा का छात्र सिद्धार्थ पिछले कुछ समय से मोबाइल गेम्स का आदी हो गया था।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 23, 2025

Azamgarh news
Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh News: आज़मगढ़ जनपद के अहरौला थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी 18 वर्षीय सिद्धार्थ की ऑनलाइन गेम की लत ने उसकी जिंदगी छीन ली। बारहवीं कक्षा का छात्र सिद्धार्थ पिछले कुछ समय से मोबाइल गेम्स का आदी हो गया था। परिजनों के लाख समझाने और लखनऊ तक इलाज कराने के प्रयासों के बावजूद उसकी आदत में सुधार नहीं हुआ। स्थिति यह हो गई कि उसने अपने पिता रविंद्र प्रताप सिंह का मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया था।

गुरुवार सुबह जब पिता ने कमरे का दरवाजा खोला तो सिद्धार्थ फंदे से लटका मिला। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस को घटनास्थल से एक पन्ने का अंग्रेजी सुसाइड नोट बरामद हुआ है। उसमें सिद्धार्थ ने लिखा है कि वह ऑनलाइन गेम की लत से छुटकारा नहीं पा रहा था और उसे डर था कि कहीं वह और पैसे न गंवा दे।

घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। मृतक की दो छोटी बहनें गहरे सदमे में हैं। पीड़ित पिता ने सरकार से ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

