Azamgarh News: ऑनलाइन गेम की लत ने ली एक और जान, ज्यादा पैसे हारने पर उठाया ये कदम

Azamgarh News: आज़मगढ़ जनपद के अहरौला थाना क्षेत्र के बहेरा गांव निवासी 18 वर्षीय सिद्धार्थ की ऑनलाइन गेम की लत ने उसकी जिंदगी छीन ली। बारहवीं कक्षा का छात्र सिद्धार्थ पिछले कुछ समय से मोबाइल गेम्स का आदी हो गया था। परिजनों के लाख समझाने और लखनऊ तक इलाज कराने के प्रयासों के बावजूद उसकी आदत में सुधार नहीं हुआ। स्थिति यह हो गई कि उसने अपने पिता रविंद्र प्रताप सिंह का मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया था।