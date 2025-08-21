Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

Azamgarh News: स्वतंत्रता दिवस पर प्राथमिक विद्यालय में अखिलेश का गाना बजाना प्रधानाध्यापक को पड़ा भारी, निलंबन के साथ ही मुकदमा दर्ज

खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार ने कप्तानगंज थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने निलंबित सहायक अध्यापक सुनील यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Aug 21, 2025

Azamgarh
Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh School news: आजमगढ़ जिले के कोयलसा ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय मगरुपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विवादित कार्यक्रम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समारोह में राष्ट्रभक्ति गीतों की जगह समाजवादी पार्टी का प्रचार गीत बजाए जाने और सहायक शिक्षक सुनील यादव द्वारा बच्चों को डांस के लिए प्रेरित करने का वीडियो वायरल हुआ था।

इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता दिवस की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद बीएसए राजीव कुमार पाठक ने सहायक शिक्षक सुनील यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और जांच की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी।

जांच के बाद खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार ने कप्तानगंज थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने निलंबित सहायक अध्यापक सुनील यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि शिक्षक पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजनीतिक पार्टी का गीत बजवाने और बच्चों से नृत्य कराने का आरोप है। इसी आधार पर उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 196 और 353 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

