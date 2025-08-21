Azamgarh News: स्वतंत्रता दिवस पर प्राथमिक विद्यालय में अखिलेश का गाना बजाना प्रधानाध्यापक को पड़ा भारी, निलंबन के साथ ही मुकदमा दर्ज

Azamgarh School news: आजमगढ़ जिले के कोयलसा ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय मगरुपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विवादित कार्यक्रम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समारोह में राष्ट्रभक्ति गीतों की जगह समाजवादी पार्टी का प्रचार गीत बजाए जाने और सहायक शिक्षक सुनील यादव द्वारा बच्चों को डांस के लिए प्रेरित करने का वीडियो वायरल हुआ था।