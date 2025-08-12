Azamgarh News: प्रतिष्ठित अस्पताल में हंगामा, पहुंची पुलिस

मिली जानकारी के अनुसार, बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र के उछेड़ा निवासी राहुल यादव अपने बाबा से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। बाहर चाय पीने के लिए निकलते समय गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी से उनकी कहासुनी हो गई। राहुल का आरोप है कि बात करने के दौरान सुरक्षाकर्मी ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की। विरोध करने पर उन्हें डॉक्टर के चैंबर में ले जाया गया।