घेराबंदी…ठांय-ठांय और 1 लाख का कुख्यात इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर; क्राइम रिकॉर्ड जानकर कांप जाएगी रूह

UP Crime: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में STF और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। अपराधी का नाम शंकर कनौजिया है। शंकर की गिनती लंबे समय से पूर्वांचल के कुख्यात अपराधियों में थी।
लूट, अपहरण और हत्या जैसे कई संगीन मामले अपराधी शंकर कनौजिया पर दर्ज थे। साल 2011 में दोहरीघाट इलाके में हुई हत्या और जुलाई 2024 में महाराजगंज के एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या की वारदात के बाद से शंकर फरार चल रहा था।
पुलिस की माने तो अपने गैंग के साथ आपराधिक वारदातों को अंजाम शंकर लगातार फरार रहते हुए देता रहा। बताया जा रहा है कि वाराणसी STF को सूचना मिली थी कि अपने गैंग के साथ आजमगढ़ के जहानागंज थाना इलाके में किसी बड़ी वारदात की साजिश शंकर कनौजिया रच रहा है। इलाके में इसी आधार पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी की।
पुलिस को देख शंकर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। इस दौरान शंकर को गोली लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस की टीम उसे नजदीकी चिकित्सालय लेकर पहुंची। जहां डॉक्टर्स ने शंकर को मृत घोषित कर दिया।
एक 9mm कार्बाइन
9mm पिस्टल
एक खुखरी और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ खोखा।
बता दें कि आपराधिक इतिहास शंकर कनौजिया का लंबा रहा है. दोहरीघाट इलाके में लूट के दौरान शंकर ने साल 2011 में विंध्याचल पांडे नाम के व्यक्ति का कत्ल कर दिया था। जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूटने और उनकी हत्या करने का भी आरोपी शंकर कनौजिया था। इस वारदात को 2024 में उसने अंजाम दिया। घटना के दौरान बदमाश शंकर कनौजिया ने शैलेंद्र सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया था।