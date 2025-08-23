घेराबंदी…ठांय-ठांय और 1 लाख का कुख्यात इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर; क्राइम रिकॉर्ड जानकर कांप जाएगी रूह

बता दें कि आपराधिक इतिहास शंकर कनौजिया का लंबा रहा है. दोहरीघाट इलाके में लूट के दौरान शंकर ने साल 2011 में विंध्याचल पांडे नाम के व्यक्ति का कत्ल कर दिया था। जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूटने और उनकी हत्या करने का भी आरोपी शंकर कनौजिया था। इस वारदात को 2024 में उसने अंजाम दिया। घटना के दौरान बदमाश शंकर कनौजिया ने शैलेंद्र सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया था।