Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आजमगढ़

घेराबंदी…ठांय-ठांय और 1 लाख का कुख्यात इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर; क्राइम रिकॉर्ड जानकर कांप जाएगी रूह

UP Crime: 1 लाख का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया एनकाउंटर में ढेर हो गया है। अपराधी पर कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने घटना स्थल से 9mm पिस्टल के साथ अन्य चीजें बरामद की हैं।

आजमगढ़

Harshul Mehra

Aug 23, 2025

आजमगढ़ में 1 लाख का कुख्यात इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। फोटो सोर्स-Ai+X

UP Crime: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में STF और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। अपराधी का नाम शंकर कनौजिया है। शंकर की गिनती लंबे समय से पूर्वांचल के कुख्यात अपराधियों में थी।

लूट, अपहरण और हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज

लूट, अपहरण और हत्या जैसे कई संगीन मामले अपराधी शंकर कनौजिया पर दर्ज थे। साल 2011 में दोहरीघाट इलाके में हुई हत्या और जुलाई 2024 में महाराजगंज के एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या की वारदात के बाद से शंकर फरार चल रहा था।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान

पुलिस की माने तो अपने गैंग के साथ आपराधिक वारदातों को अंजाम शंकर लगातार फरार रहते हुए देता रहा। बताया जा रहा है कि वाराणसी STF को सूचना मिली थी कि अपने गैंग के साथ आजमगढ़ के जहानागंज थाना इलाके में किसी बड़ी वारदात की साजिश शंकर कनौजिया रच रहा है। इलाके में इसी आधार पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी की।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

पुलिस को देख शंकर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। इस दौरान शंकर को गोली लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस की टीम उसे नजदीकी चिकित्सालय लेकर पहुंची। जहां डॉक्टर्स ने शंकर को मृत घोषित कर दिया।

मौके से पुलिस को क्या-क्या मिला?

एक 9mm कार्बाइन

9mm पिस्टल

एक खुखरी और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ खोखा।

लंबे समय से फरार था शंकर कनौजिया

बता दें कि आपराधिक इतिहास शंकर कनौजिया का लंबा रहा है. दोहरीघाट इलाके में लूट के दौरान शंकर ने साल 2011 में विंध्याचल पांडे नाम के व्यक्ति का कत्ल कर दिया था। जिसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। महाराजगंज निवासी शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूटने और उनकी हत्या करने का भी आरोपी शंकर कनौजिया था। इस वारदात को 2024 में उसने अंजाम दिया। घटना के दौरान बदमाश शंकर कनौजिया ने शैलेंद्र सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया था।

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव को ‘पापा’ कहकर iPhone मांगा और अब मायावती को कह दिया ‘मम्मी’; यूट्यूबर पर गिरी गाज
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 11:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / घेराबंदी…ठांय-ठांय और 1 लाख का कुख्यात इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर; क्राइम रिकॉर्ड जानकर कांप जाएगी रूह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.