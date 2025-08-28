Azamgarh News: शिक्षक अभिमन्यु यादव को मिला राज्य अध्यापक पुरस्कार, जनपद में खुशी की लहर

अभिमन्यु यादव ने जनपद के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया और अपनी मेहनत से छात्र संख्या में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में सरायमीर विद्यालय में तीन बार 'नो एडमिशन' का बोर्ड लगाना पड़ा, जो उनकी लोकप्रियता और प्रभावशीलता का प्रमाण है। स्मार्ट क्लास, छात्रों के लिए बैंक सुविधा और नवाचारों के माध्यम से उन्होंने विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी देखरेख में पढ़ने वाले छात्र किसी भी निजी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों से कम नहीं हैं। कोरोना काल में भी अभिमन्यु ने छात्रों की निरंतर मॉनिटरिंग और शिक्षण कार्य को बखूबी अंजाम दिया, जिसने उनकी सफलता को और मजबूती दी।