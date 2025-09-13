Azamgarh News: कीचड़ से सनी सड़क पर नहीं निकल पाई कार तो पैदल चल कर गांव में पहुंचे ओपी राजभर, लोगों ने लिए मजे

Omprakash Rajbhar: शुक्रवार को आज़मगढ़ जिले के खालिसपुर गांव में यूपी के पंचायती राज मंत्री व सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का अनोखा नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के कारण पगडंडी कीचड़ से लबालब हो गई थी, जिससे गाड़ियां फंसने लगीं। लेकिन मंत्री ने अपने काफिले को वहीं छोड़ दिया और कार्यकर्ता की बाइक उठाकर पैदल चलने का निर्णय लिया। आगे रास्ता और खराब होने पर उन्होंने बाइक भी वहीं छोड़ दी और कीचड़ पार करते हुए पीड़ित किसान गुड्डू राजभर के परिवार के घर पहुंचे।