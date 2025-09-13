Azamgarh News: कीचड़ से सनी सड़क पर नहीं निकल पाई कार तो पैदल चल कर गांव में पहुंचे ओपी राजभर, लोगों ने लिए मजे

Omprakash Rajbhar: शुक्रवार को आज़मगढ़ जिले के खालिसपुर गांव में यूपी के पंचायती राज मंत्री व सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का अनोखा नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के कारण पगडंडी कीचड़ से लबालब हो गई थी, जिससे गाड़ियां फंसने लगीं। लेकिन मंत्री ने अपने काफिले को वहीं छोड़ दिया और कार्यकर्ता की बाइक उठाकर पैदल चलने का निर्णय लिया। आगे रास्ता और खराब होने पर उन्होंने बाइक भी वहीं छोड़ दी और कीचड़ पार करते हुए पीड़ित किसान गुड्डू राजभर के परिवार के घर पहुंचे।
मंत्री ने परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी और सरकार की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर दिया जाएगा।
इस दौरान ग्रामीणों की बड़ी भीड़ मंत्री के साथ चलती रही। मंत्री का यह कदम ग्रामीणों के लिए राहत भरा रहा और उन्होंने इसे सरकार की सजीव पहल बताया।
गांव में मंत्री के दलदल पार करने का यह दृश्य वहां उपस्थित लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। यह वीडियो कुछ ही घंटों में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "जब नेता खुद दलदल से गुजरते हैं तभी गांव की असली तस्वीर सामने आती है।"