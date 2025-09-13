Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: कीचड़ से सनी सड़क पर नहीं निकल पाई कार तो पैदल चल कर गांव में पहुंचे ओपी राजभर, लोगों ने लिए मजे

खालिसपुर गांव में यूपी के पंचायती राज मंत्री व सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का अनोखा नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के कारण पगडंडी कीचड़ से लबालब हो गई थी, जिससे गाड़ियां फंसने लगीं।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Sep 13, 2025

Omprakash Rajbahr
PC: Omprakash Rajbhar,

Omprakash Rajbhar: शुक्रवार को आज़मगढ़ जिले के खालिसपुर गांव में यूपी के पंचायती राज मंत्री व सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का अनोखा नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के कारण पगडंडी कीचड़ से लबालब हो गई थी, जिससे गाड़ियां फंसने लगीं। लेकिन मंत्री ने अपने काफिले को वहीं छोड़ दिया और कार्यकर्ता की बाइक उठाकर पैदल चलने का निर्णय लिया। आगे रास्ता और खराब होने पर उन्होंने बाइक भी वहीं छोड़ दी और कीचड़ पार करते हुए पीड़ित किसान गुड्डू राजभर के परिवार के घर पहुंचे।

आगजनी से पीड़ित परिवार का जाना हाल

मंत्री ने परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी और सरकार की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर दिया जाएगा।

इस दौरान ग्रामीणों की बड़ी भीड़ मंत्री के साथ चलती रही। मंत्री का यह कदम ग्रामीणों के लिए राहत भरा रहा और उन्होंने इसे सरकार की सजीव पहल बताया।

गांव में मंत्री के दलदल पार करने का यह दृश्य वहां उपस्थित लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। यह वीडियो कुछ ही घंटों में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "जब नेता खुद दलदल से गुजरते हैं तभी गांव की असली तस्वीर सामने आती है।"

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 07:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: कीचड़ से सनी सड़क पर नहीं निकल पाई कार तो पैदल चल कर गांव में पहुंचे ओपी राजभर, लोगों ने लिए मजे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.