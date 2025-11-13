Patrika LogoSwitch to English

Azamgarh News: सड़क पर उतर यमराज ने पूछा "कहां है हेलमेट और सीट बेल्ट", सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को किया जागरूक

आजमगढ़। ‘यातायात माह 2025’ के तहत आजमगढ़ पुलिस ने बुधवार को अग्रसेन चौक पर एक अनोखा और रचनात्मक जागरूकता अभियान चलाया। अभियान में एक कलाकार ने ‘यमराज’ का रूप धारण कर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया और हंसी-मजाक के अंदाज में गंभीर चेतावनी दी – “सड़क पर नियमों की अनदेखी, यमराज से भेंट की तैयारी!” पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग की अनिवार्यता, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना था।

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Nov 13, 2025

Azamgarh

Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh News: ‘यातायात माह 2025’ के तहत आजमगढ़ पुलिस ने बुधवार को अग्रसेन चौक पर एक अनोखा और रचनात्मक जागरूकता अभियान चलाया। अभियान में एक कलाकार ने ‘यमराज’ का रूप धारण कर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया और हंसी-मजाक के अंदाज में गंभीर चेतावनी दी – “सड़क पर नियमों की अनदेखी, यमराज से भेंट की तैयारी!”

पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग की अनिवार्यता, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना था।

यमराज बने कलाकार ने लोगों को किया जागरूक

‘यमराज’ बने कलाकार ने सड़क पर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट चलने वालों को रोककर उनसे सवाल किया – “हेलमेट पहन लो भाई, क्या जान से नहीं है प्यार?” यह सुनकर मौके पर मौजूद लोग मुस्कुरा उठे, लेकिन संदेश सबके दिल तक पहुंच गया।

अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और चारपहिया चालकों को सीट बेल्ट लगाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का भी सवाल है।

यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे रचनात्मक प्रयासों से लोगों तक संदेश सरल और प्रभावी ढंग से पहुंचता है। उनका उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और ‘सुरक्षित आजमगढ़’ का निर्माण करना है।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।

