Azamgarh News: सड़क पर उतर यमराज ने पूछा “कहां है हेलमेट और सीट बेल्ट”, सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को किया जागरूक

Azamgarh News: ‘यातायात माह 2025’ के तहत आजमगढ़ पुलिस ने बुधवार को अग्रसेन चौक पर एक अनोखा और रचनात्मक जागरूकता अभियान चलाया। अभियान में एक कलाकार ने ‘यमराज’ का रूप धारण कर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया और हंसी-मजाक के अंदाज में गंभीर चेतावनी दी – “सड़क पर नियमों की अनदेखी, यमराज से भेंट की तैयारी!”