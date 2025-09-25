आजमगढ़ में लापता सात साल के बच्चे का शव बोरे में मिला, जांच में जुटी पुलिस

शव की शिनाख्त पठान टोली निवासी शाजेब अली के रूप में हुई। शाजेब अली एक दिन पहले से लापता हो गया था, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। परिजन लगातार उसकी खोजबीन में लगे थे और पुलिस को भी सूचित किया गया था। इसी बीच गुरुवार को उसकी लाश बरामद होने से दहशत फैल गई।