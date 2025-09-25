Patrika LogoSwitch to English

आजमगढ़

आजमगढ़ में लापता सात साल के बच्चे का शव बोरे में मिला, जांच में जुटी पुलिस

आजमगढ़ में एक बच्चे का शव बोरे में मिला। शव मिलने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने एक परिवार पर बच्चे की हत्या का शक जताया।

आजमगढ़

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 25, 2025

मामले की जानकारी देते हुए SSP डॉ. अनिल कुमार, PC- IANS

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां सिधारी हाइडिल चौराहा से कुछ दूर 7 वर्षीय बालक का शव बोरे में पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने एक परिवार पर बच्चे की हत्या का शक जताया।

शव मिलने की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

शव की शिनाख्त पठान टोली निवासी शाजेब अली के रूप में हुई। शाजेब अली एक दिन पहले से लापता हो गया था, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। परिजन लगातार उसकी खोजबीन में लगे थे और पुलिस को भी सूचित किया गया था। इसी बीच गुरुवार को उसकी लाश बरामद होने से दहशत फैल गई।

घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, तुरंत भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। दुकानें खुलने का समय होने की वजह से भीड़ और बढ़ गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने घटना पर आक्रोश जताया। इस दौरान बच्चे की हत्या का शक पास में रहने वाले एक हिंदू परिवार पर जताया गया।

सूचना पर एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

प्राथमिक जांच में हत्या के मामले में संलिप्तता की आशंका है। संबंधित परिवार तथा आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और आश्वस्त किया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2025 08:24 pm

Published on:

25 Sept 2025 08:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / आजमगढ़ में लापता सात साल के बच्चे का शव बोरे में मिला, जांच में जुटी पुलिस

