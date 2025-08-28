छात्रा नहा रही थी तभी दिखा झरोखा… पीछे जो हुआ उसने सबको हिला दिया

आजमगढ़ जिले में गर्ल्स हॉस्टल का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवक की पहचान हिमांशु राय के रूप में हुई है। उस पर छात्राओं के बाथरूम में झरोखे से झांककर वीडियो बनाने का गंभीर आरोप है। दरअसल, शहर कोतवाली क्षेत्र के हीरापट्टी इलाके में एक गर्ल्स हॉस्टल स्थित है। जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राएं रहती हैं। मंगलवार को जब एक छात्रा स्नान कर रही थी। तभी उसे झरोखे के पास हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो हैरान रह गई। बिना देर किए वह बाहर निकली और अन्य छात्राओं को जानकारी दी। इसके बाद सभी छात्राएं मिलकर बाथरूम के पास बने कमरे तक पहुंचीं, जहां आरोपी मौजूद था। छात्राओं ने हिमांशु को मौके पर ही पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच में सामने आया कि बाथरूम से सटा हुआ मकान है। जिसमें आरोपी किराए पर रह रहा था। बाथरूम की छत लकड़ी की पटियों से बनी थी। जिनमें छोटे-छोटे दरार जैसे झरोखे बने हुए थे। इन्हीं झरोखों के जरिए हिमांशु चोरी-छिपे छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड करता था। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद किए हैं।