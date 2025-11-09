मासूम को अकेला देख टूट पड़ा शाहरुख! 9 साल की बच्ची के चेहरे और शरीर को दांतों से काटा; दरिंदगी की हदें पार

बच्ची की बात सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। मामले में पुलिस का कहना है कि तत्काल जांच शुरू कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बच्ची का मेडिकल कराया गया है। चूंकि आरोपी समुदाय विशेष से संबंधित है, इसी वजह से स्थानीय हिंदू संगठन इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। साथ ही दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है।