मौत से जंग लड़कर बेटे की जिंदगी को मां जीत लाई; छत से बिजली के तारों पर कूदकर बचाई मासूम की जान

Mother Saved Son Life: उत्तर प्रदेश के बागपत (Baghpat) जिले से एक बेहद भावुक और साहस से भरी घटना सामने आई है। यहां निवाड़ा गांव की एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने 4 साल के बेटे को मौत के मुंह से खींच लाया। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया, वहीं मां की ममता और हिम्मत की मिसाल भी पेश की है।