10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘अखिलेश यादव के पेट में दर्द है’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले-भारतीय भाषा से विदेश में पढ़ने वाले को क्या मतलब

Brajesh Pathak On Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के तंज पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। पढ़िए, उन्होंने क्या बड़ा बड़ा बयान दिया?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Apr 10, 2026

brajesh pathak retorts to akhilesh yadav jibe makes big statement up politics lucknow

अखिलेश यादव के तंज पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। फोटो सोर्स: 'X'

Brajesh Pathak On Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच भाषा को लेकर वार-पलटवार देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने अवधी बोलने पर तंज कसा, तो डिप्टी CM ने पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को भारतीय संस्कृति से और स्थानीय भाषाओं से दिक्कत है।

Uttar Pradesh Politics: 'अखिलेश यादव के पेट में दर्द है'

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को सपा के प्रमुख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अखिलेश यादव के पेट में दर्द है। उन्हें भारतीय संस्कृति से, अवध, भोजपुरी और अन्य स्थानीय भाषाओं से दिक्कत है। वो तो विदेश में पढ़े हैं, उनको भारतीय भाषाओं, उत्तर प्रदेश की भाषाओं से क्या मतलब है।"

UP Politics: अखिलेश यादव ने X पर किया था पोस्ट

दोनों नेताओं के बीच घमासान उस समय शुरू हुआ, जब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर ब्रजेश पाठक का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में ब्रजेश पाठक पत्रकारों के सवालों का जवाब अवधी भाषा में दे रहे थे। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, "भाषा बोलो या बोली, छुपती नहीं चोरी।"

'PM नरेंद्र मोदी बहनों के खातिर हमेशा काम करते रहे हैं'

इससे पहले, ब्रजेश पाठक ने कहा, "सपा और कांग्रेस के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी बहनें संसद में बैठें। वे हमेशा माता-बहनों के लिए खाई खोदने में लगी रहती हैं, जबकि PM नरेंद्र मोदी बहनों के खातिर हमेशा काम करते रहे हैं। एक विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन करके तत्काल लागू करने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।"

पश्चिम बंगाल में BJP के संकल्प पत्र पर भी प्रतिक्रिया दी

इधर, शुक्रवार को डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने पश्चिम बंगाल में BJP के संकल्प पत्र पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एकतरफा चुनाव जीत रही है। तृणमूल कांग्रेस की कलई खुल गई है। गुंडई, अराजकता और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बंगाल की आंतरिक सुरक्षा भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बंगाल की आम जनता TMC से ऊबकर भाजपा के साथ आ चुकी है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी।"

ये भी पढ़ें

यूपी के राजनीतिक रण में ‘किंगमेकर’ बन सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह! किसका बढ़ेगा कद?
लखनऊ
brijbhushan sharan singh can become kingmaker in political battle of up lucknow news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

political

political news

politics

सपा अन्तर्कलह

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 02:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘अखिलेश यादव के पेट में दर्द है’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले-भारतीय भाषा से विदेश में पढ़ने वाले को क्या मतलब

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में रिकॉर्ड वोटर बढ़ोतरी, 166 दिन बाद आई नई मतदाता सूची, आंकड़े चौंकाए

यूपी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 पूरा: 166 दिनों के अभियान के बाद 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज, लोकतंत्र हुआ और मजबूत (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

यूपी में 13.39 करोड़ मतदाता, पुनरीक्षण पूरा, महिला और नए वोटरों में बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी: 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज, महिला भागीदारी में बढ़ोतरी (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

डीएम का बड़ा एक्शन: निजी स्कूलों की मनमानी खत्म, फीस और यूनिफॉर्म पर सख्ती

फीस की मनमानी पर सख्ती, अभिभावकों को बड़ी राहत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

रिटायर्ड एडिनशल कमीशनर के पास मिली 1000000000 की संपत्ति, बाथरूम के फ्लश में छिपाकर रखी गईं थी नोटों की गड्डियां

big disclosure of disproportionate assets retired additional commissioner found to have assets worth Rs 100 cr
लखनऊ

लखनऊ के कृष्णा नगर में पुलिस मुठभेड़: 25 हजार का इनामी बदमाश विपिन गिरफ्तार

कृष्णा नगर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़: 25 हजार का इनामी लुटेरा विपिन गिरफ्तार, कई मामलों का खुलासा (Source: Police Media Cell)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.