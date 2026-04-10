‘अखिलेश यादव के पेट में दर्द है’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले-भारतीय भाषा से विदेश में पढ़ने वाले को क्या मतलब

इधर, शुक्रवार को डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने पश्चिम बंगाल में BJP के संकल्प पत्र पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एकतरफा चुनाव जीत रही है। तृणमूल कांग्रेस की कलई खुल गई है। गुंडई, अराजकता और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बंगाल की आंतरिक सुरक्षा भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बंगाल की आम जनता TMC से ऊबकर भाजपा के साथ आ चुकी है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी।"