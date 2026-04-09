यूपी के राजनीतिक रण में ‘किंगमेकर’ बन सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह! किसका बढ़ेगा कद?

स्थानीय जानकारों के अनुसार, कर्नलगंज सीट का पूरा चुनावी गणित जातीय संतुलन पर टिका है। यहां लगभग 80 हजार ब्राह्मण, 55 हजार यादव, 49 हजार क्षत्रिय और 45 हजार मुस्लिम वोटर हैं। ब्राह्मण और ठाकुर वोटों का रुख अक्सर जीत-हार तय करता है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की भूमिका ‘किंगमेकर’ के रूप में देखी जा रही है। माना जाता है कि उनका समर्थन जिस उम्मीदवार को मिलता है, उसकी जीत की संभावना काफी बढ़ जाती है।