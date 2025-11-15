चाउमीन के लिए ऐसे टूटे लोग मच गया बवाल… यूपी सरकार के सामूहिक विवाह का वीडियो हो गया वायरल

बागपत में मची चाउमीन की लूट, PC- Video Grab
बागपत : हर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दूल्हा-दुल्हन सात फेरे लेते हैं, निकाह होता है। विवाह की सभी रस्में निभाई जाती हैं। सरकार की ओर से खाने-पीने का भी इंतजाम किया जाता है। आयोजित समारोह में जहां एक ओर सात फेरे, निकाह और नई जोड़ियों की खुशियां चमक रही थीं, वहीं दूसरी ओर एक साधारण सी चाउमीन ने पूरे आयोजन को हाईजैक कर लिया। चाउमीन काउंटर खुलते ही लोगों का एक ऐसा तूफान आ गया कि वीडियो वायरल हो गया।
समारोह के बीचों-बीच, जैसे ही गरमागरम चाउमीन की लजीज खुशबू मंडप तक पहुंची, दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदारों में बेकरारी मच गई। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हों या पुरुष सब हाथों में प्लेटें थामे काउंटर की ओर दौड़े। आलम यह था कि एक प्लेट चाउमीन के लिए लोग एक-दूसरे पर चढ़ पड़े। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है। किसी की प्लेट ऊपर उछली हुई, किसी की नीचे दबी हुई, और बीच में 'भैया, थोड़ा और डाल दो' की पुकारें गूंज रही हैं।
चाउमीन सर्व करने वालों के पसीने छूट गए। स्थिति बेकाबू होते देख उन्होंने प्लेटें ही छीन लीं और भर-भरकर लोगों को परोसना शुरू कर दिया। इतनी बेचैनी थी कि दूल्हा-दुल्हन की रस्में भी भूल गए लोग सबकी नजरें सिर्फ चाउमीन पर टिकीं। यह नजारा देखकर कोई भी हैरान रह जाए।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है, लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चाउमीन की ऐसी लूट नहीं देखी। क्या वाकई चाउमीन इतनी टेस्टी थी कि लोग चाउमीन पर ही टूट पड़े।
