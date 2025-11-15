चाउमीन के लिए ऐसे टूटे लोग मच गया बवाल… यूपी सरकार के सामूहिक विवाह का वीडियो हो गया वायरल

बागपत : हर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दूल्हा-दुल्हन सात फेरे लेते हैं, निकाह होता है। विवाह की सभी रस्में निभाई जाती हैं। सरकार की ओर से खाने-पीने का भी इंतजाम किया जाता है। आयोजित समारोह में जहां एक ओर सात फेरे, निकाह और नई जोड़ियों की खुशियां चमक रही थीं, वहीं दूसरी ओर एक साधारण सी चाउमीन ने पूरे आयोजन को हाईजैक कर लिया। चाउमीन काउंटर खुलते ही लोगों का एक ऐसा तूफान आ गया कि वीडियो वायरल हो गया।