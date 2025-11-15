Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

चाउमीन के लिए ऐसे टूटे लोग मच गया बवाल… यूपी सरकार के सामूहिक विवाह का वीडियो हो गया वायरल

यूपी के बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम चल रहा था। दूल्हा-दुल्हन के सात फेरे चल रहे थे। सारी रस्में निभाई जा रही थीं। तभी खाने-पीने का प्रोग्राम शुरू हो गया। और फिर...।

less than 1 minute read
Google source verification

बागपत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 15, 2025

बागपत में मची चाउमीन की लूट, PC- Video Grab

बागपत : हर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दूल्हा-दुल्हन सात फेरे लेते हैं, निकाह होता है। विवाह की सभी रस्में निभाई जाती हैं। सरकार की ओर से खाने-पीने का भी इंतजाम किया जाता है। आयोजित समारोह में जहां एक ओर सात फेरे, निकाह और नई जोड़ियों की खुशियां चमक रही थीं, वहीं दूसरी ओर एक साधारण सी चाउमीन ने पूरे आयोजन को हाईजैक कर लिया। चाउमीन काउंटर खुलते ही लोगों का एक ऐसा तूफान आ गया कि वीडियो वायरल हो गया।

हर कोई सिर्फ चाउमीन पर टूटा

समारोह के बीचों-बीच, जैसे ही गरमागरम चाउमीन की लजीज खुशबू मंडप तक पहुंची, दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदारों में बेकरारी मच गई। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हों या पुरुष सब हाथों में प्लेटें थामे काउंटर की ओर दौड़े। आलम यह था कि एक प्लेट चाउमीन के लिए लोग एक-दूसरे पर चढ़ पड़े। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है। किसी की प्लेट ऊपर उछली हुई, किसी की नीचे दबी हुई, और बीच में 'भैया, थोड़ा और डाल दो' की पुकारें गूंज रही हैं।

प्लेट भर भरकर ले गए लोग

चाउमीन सर्व करने वालों के पसीने छूट गए। स्थिति बेकाबू होते देख उन्होंने प्लेटें ही छीन लीं और भर-भरकर लोगों को परोसना शुरू कर दिया। इतनी बेचैनी थी कि दूल्हा-दुल्हन की रस्में भी भूल गए लोग सबकी नजरें सिर्फ चाउमीन पर टिकीं। यह नजारा देखकर कोई भी हैरान रह जाए।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है, लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चाउमीन की ऐसी लूट नहीं देखी। क्या वाकई चाउमीन इतनी टेस्टी थी कि लोग चाउमीन पर ही टूट पड़े।

ये भी पढ़ें

‘जो कहते हो वो करो’, वाटर रेसिस्टेंट मोबाइल में घुसा पानी तो कोर्ट ने लगाया 1.88 लाख का जुर्माना
संत कबीर नगर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 02:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / चाउमीन के लिए ऐसे टूटे लोग मच गया बवाल… यूपी सरकार के सामूहिक विवाह का वीडियो हो गया वायरल

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

छोटे बच्चों की बोतल में पेशाब मिलाने का आरोप, बिफरे अभिभावकों का स्कूल में हंगामा

बागपत

मासूम को अकेला देख टूट पड़ा शाहरुख! 9 साल की बच्ची के चेहरे और शरीर को दांतों से काटा; दरिंदगी की हदें पार

9 year old girl subjected to brutal attempted rape in baghpat accused shahrukh in police custody crime news up
बागपत

UP Crime : जेल में बंद बदमाश ने स्कूल प्रबंधक से मांगी 20 लाख की रंगदारी, बोला पैसा नहीं दिया तो…

bagpat crime
बागपत

Weather : बागपत में दिन रात के तापमान का अंतर कर रहा बीमार, बच्चों का ख्याल रखने की जरूरत

Bagpat weather
बागपत

सड़क पर मिट्टी से सना पड़ा मिला 1 महीने का बच्चा; एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार, क्या है पूरा मामला

one month old baby found lying on road covered in mud baghpat
बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.