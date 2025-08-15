5ML एसेंस डालो और 15 लीटर नकली घी तैयार; 170 रुपये लागत और बिक रहा 650 रुपए किलो; वेस्ट यूपी वाले सावधान!

सहायक आयुक्त खाद्य देवेंद्र पाल सिंह का कहना है कि टीम के साथ मिलकर बड़ौत में गुराना रोड पर जैन नगर में प्रवीण जैन के मकान और गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान वहां ताला लटका हुआ मिला। देवेंद्र पाल सिंह ने कहा कि इसके अलावा गुराना रोड पर बजीर, प्रमोद शर्मा के अलावा तिरुपति इंटरप्राइजेज अमीनगर सराय रोड, श्री महावीर इंटरप्राइजेज पर भी छापा मारा गया। इनकी फैक्ट्री और गोदाम पर भी ताले मिले। घी इनके यहां भी बनाया जाता है।