5ML एसेंस डालो और 15 लीटर नकली घी तैयार; 170 रुपये लागत और बिक रहा 650 रुपए किलो; वेस्ट यूपी वाले सावधान!

Uttar Pradesh Crime: 8 अगस्त को नकली देसी घी बनाने और बेचने वाले गैंग को संभल पुलिस ने पकड़ा। 7 नामचीन कंपनियों के नकली रैपर में नकली देसी घी भरकर गैंग बेचता था।
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि नकली घी बनाने की लागत 170 रुपए किलो आती थी। वहीं इसे तैयार कर के मार्केट में 650 रुपए में बेचा जाता था। पुलिस के मुताबिक 5ML एसेंस मिलाने से 15 लीटर नकली घी तैयार हो जाता। वहीं अब बागपत में भी नकली घी पकड़ा गया है।
दरअसल, जन्माष्टमी के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। इस कार्रवाई के दौरान जगह-जगह मिठाई की दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ौत शहर में सराय रोड पर घी के नमूने लिए। जिसके बाद 105 किलोग्राम माइल्ड फैट को सीज कर दिया। जांच के लिए इसे भेजा जाएगा।
सहायक आयुक्त खाद्य देवेंद्र पाल सिंह का कहना है कि टीम के साथ मिलकर बड़ौत में गुराना रोड पर जैन नगर में प्रवीण जैन के मकान और गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान वहां ताला लटका हुआ मिला। देवेंद्र पाल सिंह ने कहा कि इसके अलावा गुराना रोड पर बजीर, प्रमोद शर्मा के अलावा तिरुपति इंटरप्राइजेज अमीनगर सराय रोड, श्री महावीर इंटरप्राइजेज पर भी छापा मारा गया। इनकी फैक्ट्री और गोदाम पर भी ताले मिले। घी इनके यहां भी बनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि नियति ट्रेडिंग कंपनी, इंडस्ट्रीयल एरिया सराय रोड, बड़ौत से घी के सैंपल लिए गये हैं। साथ ही 105 किलोग्राम घी को सीज किया गया है। जांच के लिए घी को भेजा जाएगा।