बागपत

5ML एसेंस डालो और 15 लीटर नकली घी तैयार; 170 रुपये लागत और बिक रहा 650 रुपए किलो; वेस्ट यूपी वाले सावधान!

Uttar Pradesh Crime: बाजार में धड़ल्ले से नकली घी बिक रहा है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। नकली घी में एसेंस मिलाया जा रहा है।

बागपत

Harshul Mehra

Aug 15, 2025

Baghpat News
5ML एसेंस डालो और 15 लीटर नकली घी तैयार। फोटो सोर्स-Ai

Uttar Pradesh Crime: 8 अगस्त को नकली देसी घी बनाने और बेचने वाले गैंग को संभल पुलिस ने पकड़ा। 7 नामचीन कंपनियों के नकली रैपर में नकली देसी घी भरकर गैंग बेचता था।

170 रुपए में नकली घी बनकर तैयार

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि नकली घी बनाने की लागत 170 रुपए किलो आती थी। वहीं इसे तैयार कर के मार्केट में 650 रुपए में बेचा जाता था। पुलिस के मुताबिक 5ML एसेंस मिलाने से 15 लीटर नकली घी तैयार हो जाता। वहीं अब बागपत में भी नकली घी पकड़ा गया है।

जन्माष्टमी के कारण ताबड़तोड़ कार्रवाई

दरअसल, जन्माष्टमी के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। इस कार्रवाई के दौरान जगह-जगह मिठाई की दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ौत शहर में सराय रोड पर घी के नमूने लिए। जिसके बाद 105 किलोग्राम माइल्ड फैट को सीज कर दिया। जांच के लिए इसे भेजा जाएगा।

फैक्ट्री और गोदाम पर लटके मिले ताले

सहायक आयुक्त खाद्य देवेंद्र पाल सिंह का कहना है कि टीम के साथ मिलकर बड़ौत में गुराना रोड पर जैन नगर में प्रवीण जैन के मकान और गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान वहां ताला लटका हुआ मिला। देवेंद्र पाल सिंह ने कहा कि इसके अलावा गुराना रोड पर बजीर, प्रमोद शर्मा के अलावा तिरुपति इंटरप्राइजेज अमीनगर सराय रोड, श्री महावीर इंटरप्राइजेज पर भी छापा मारा गया। इनकी फैक्ट्री और गोदाम पर भी ताले मिले। घी इनके यहां भी बनाया जाता है।

105 किलोग्राम घी सीज

उन्होंने कहा कि नियति ट्रेडिंग कंपनी, इंडस्ट्रीयल एरिया सराय रोड, बड़ौत से घी के सैंपल लिए गये हैं। साथ ही 105 किलोग्राम घी को सीज किया गया है। जांच के लिए घी को भेजा जाएगा।

Published on:

15 Aug 2025 01:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / 5ML एसेंस डालो और 15 लीटर नकली घी तैयार; 170 रुपये लागत और बिक रहा 650 रुपए किलो; वेस्ट यूपी वाले सावधान!

