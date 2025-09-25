बाथरूम से एक-एक कर निकली 40 लड़कियां, मदरसे में पड़ा छापा तो पुलिस भी रह गई दंग

इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी खालिद ने बताया कि मदरसे में मिली लड़कियों को उनके परिजनों को सौंपने का निर्देश जारी कर दिया गया है। वैध दस्तावेज न होने की वजह से मदरसे को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।उन्होंने यह भी बताया कि मदरसे में फंडिंग कहां से हो रही थी, इसकी भी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस मदरसे में बड़े पैमाने पर बाहरी फंडिंग की जा रही है।