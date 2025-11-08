सीएम योगी की बड़ी सौगात, जंगल के किनारे बसे लोगों का अब शहर में होगा अपना आशियाना

बहराइच जिले में भरथापुर नौका हादसे में पीड़ित परिवारों के पुनर्वास को लेकर सरकार ने तेज कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट घोषणा कि किसी भी पीड़ित को असुरक्षित जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद प्रशासन अब नए ठिकाने के विकास में पूरी गंभीरता से जुट गया है। मोतीपुर स्थित सिंचाई कॉलोनी में प्रभावितों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि हर परिवार को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाओं से पूरी तरह लैस रहेगा। इसी आश्वासन को जमीन पर उतारते हुए प्रशासन ने सेमरहना गांव में 1.704 हेक्टेयर भूमि को पुनर्वास के लिए अंतिम रूप से चयनित कर लिया है।