प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत: प्रेमिका ने मंगेतर संग रची साजिश, प्रेमी को फोन कर बुलाया पिलाई शराब फिर पीट-पीट कर मार डाला

अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि 21 अक्टूबर को रानीपुर थाना क्षेत्र के गांव त्रिवेदी पुरवा में शुभम सिंह नाम के युवक की खेत में डेड बॉडी पाई जाती है। इस घटना का खुलासा करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। काफी प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा हो पाया है। दरअसल शुभम सिंह का इसी गांव के एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसकी दूसरी शादी तय हो चुकी थी। लेकिन शुभम उसका विरोध कर रहा था। लेकिन शादी इसलिए नहीं हो पा रही थी होने वाले दूल्हे को पता चल चुका था कि इसका प्रेम प्रसंग गांव के एक लड़के से चल रहा है। इसी वजह से उसके छोटे भाई की भी शादी नहीं हो पा रही थी। यही नहीं शुभम सिंह प्रेमिका के भाई के सामने वीडियो कॉल करके उससे बात करता था। उसे चिढ़ता था। 20 तारीख को उमेश वर्मा जिसकी शादी लड़की से हो रही थी। वह आता है। और अपने होने वाले साले अजय वर्मा को फोन से बताता है। कि वह आ गया है। इसके बाद अजय बर्मा गांव के ही अजय कनौजिया को साथ लेकर शराब की दुकान पर आता है। वहां से शराब खरीद कर शुभम सिंह को पीने के बहाने बुलाता है। तब शुभम कहता है कि चलो वहीं गांव के पास शराब पिया जाएगा। फिर तीनों निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं। खेत में बैठकर शराब पीते हैं। लेकिन मुख्य अभियुक्त उमेश वर्मा सामने नहीं आता है। जैसे ही यह लोग शराब पीकर मस्त होते हैं। उमेश वर्मा झाड़ियां से निकलकर शुभम सिंह के सिर पर पत्थर से वार करता है। इसके बाद एक लोग उसका हाथ पकड़ते हैं। और उनका दूसरा साथी उसके गले पर जूते पहन के खड़ा हो जाता है। जब उसकी मौत हो जाती है। तब सब लोग शव को छोड़कर वहीं से फरार हो जाते हैं।