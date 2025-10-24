प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत: प्रेमिका ने मंगेतर संग रची साजिश, प्रेमी को फोन कर बुलाया पिलाई शराब फिर पीट-पीट कर मार डाला

प्रेस वार्ता करते पुलिस अधिकारी पकड़े गए अभियुक्त फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
बहराइच जिले में प्रेम प्रसंग के चलते रानीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दीपावली की रात युवक शुभम सिंह को उसके ही गांव त्रिवेदीपुरवा में दारू पीने के बहाने खेत में बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या का पर्दाफाश करते हुए मृतक की प्रेमिका समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक, शुभम सिंह का अपने ही गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। मगर उसकी शादी उमेश वर्मा से तय हो चुकी थी। जिसका शुभम विरोध कर रहा था। इसी रंजिश में युवती ने अपने भाई अजय वर्मा और मंगेतर उमेश के साथ मिलकर शुभम की हत्या की साजिश रच डाली। दीपावली की शाम करीब सात बजे तीनों ने शुभम को खेत में बुलाया। जहां उसे शराब पिलाकर नशे की हालत में गिट्टी, सरिया और पत्थर से पीट-पीटकर मार डाला। बाद में सबूत मिटाने के लिए शुभम का मोबाइल तोड़कर तालाब में फेंक दिया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि 21 अक्टूबर को रानीपुर थाना क्षेत्र के गांव त्रिवेदी पुरवा में शुभम सिंह नाम के युवक की खेत में डेड बॉडी पाई जाती है। इस घटना का खुलासा करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। काफी प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा हो पाया है। दरअसल शुभम सिंह का इसी गांव के एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसकी दूसरी शादी तय हो चुकी थी। लेकिन शुभम उसका विरोध कर रहा था। लेकिन शादी इसलिए नहीं हो पा रही थी होने वाले दूल्हे को पता चल चुका था कि इसका प्रेम प्रसंग गांव के एक लड़के से चल रहा है। इसी वजह से उसके छोटे भाई की भी शादी नहीं हो पा रही थी। यही नहीं शुभम सिंह प्रेमिका के भाई के सामने वीडियो कॉल करके उससे बात करता था। उसे चिढ़ता था। 20 तारीख को उमेश वर्मा जिसकी शादी लड़की से हो रही थी। वह आता है। और अपने होने वाले साले अजय वर्मा को फोन से बताता है। कि वह आ गया है। इसके बाद अजय बर्मा गांव के ही अजय कनौजिया को साथ लेकर शराब की दुकान पर आता है। वहां से शराब खरीद कर शुभम सिंह को पीने के बहाने बुलाता है। तब शुभम कहता है कि चलो वहीं गांव के पास शराब पिया जाएगा। फिर तीनों निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं। खेत में बैठकर शराब पीते हैं। लेकिन मुख्य अभियुक्त उमेश वर्मा सामने नहीं आता है। जैसे ही यह लोग शराब पीकर मस्त होते हैं। उमेश वर्मा झाड़ियां से निकलकर शुभम सिंह के सिर पर पत्थर से वार करता है। इसके बाद एक लोग उसका हाथ पकड़ते हैं। और उनका दूसरा साथी उसके गले पर जूते पहन के खड़ा हो जाता है। जब उसकी मौत हो जाती है। तब सब लोग शव को छोड़कर वहीं से फरार हो जाते हैं।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने किया। मुख्य आरोपी अजय वर्मा, उमेश वर्मा और अजय कनौजिया को अव्वलपुर मकसूदपुर से गिरफ्तार किया गया। जबकि चौथी आरोपी मैना वर्मा को गोबरहा से दबोचा गया। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर, सरिया और मोबाइल के अवशेष बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
