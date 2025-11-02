मां के पास सो रही दो साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया गांव में मचा कोहराम, दहशत में ग्रामीण

जानकारी के मुताबिक कंदौली गांव के रहने वाले राकेश यादव की दो साल की बेटी शानवी रविवार की भोर करीब पांच बजे अपनी मां के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। उसी समय परिजन पशुओं को चारा देने में व्यस्त थे। तभी एक भेड़िया आंगन में घुस आया। और मौके का फायदा उठाकर बच्ची को जबड़ों में दबोचकर जंगल की ओर भाग गया। परिजन शोर मचाते हुए पीछे दौड़े, लेकिन अंधेरे और घने झाड़ियों के बीच भेड़िया ओझल हो गया।