मां के पास सो रही दो साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया गांव में मचा कोहराम, दहशत में ग्रामीण

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बहराइच जिले के सरयू कछार इलाके में एक बार फिर भेड़िए का आतंक लौट आया है। रविवार तड़के फखरपुर थाना क्षेत्र के कंदौली गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब मां के पास बरामदे में सो रही दो वर्षीय मासूम को भेड़िया उठा ले गया। सुबह की हलचल के बीच जब लोगों को घटना का पता चला तो पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने रात भर तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लग सका है।
जानकारी के मुताबिक कंदौली गांव के रहने वाले राकेश यादव की दो साल की बेटी शानवी रविवार की भोर करीब पांच बजे अपनी मां के साथ घर के बरामदे में सो रही थी। उसी समय परिजन पशुओं को चारा देने में व्यस्त थे। तभी एक भेड़िया आंगन में घुस आया। और मौके का फायदा उठाकर बच्ची को जबड़ों में दबोचकर जंगल की ओर भाग गया। परिजन शोर मचाते हुए पीछे दौड़े, लेकिन अंधेरे और घने झाड़ियों के बीच भेड़िया ओझल हो गया।
सुबह जब ग्रामीणों ने आस-पास के इलाकों में तलाश शुरू की तो घर से कुछ दूरी पर घास के बीच खून के धब्बे और मांस के टुकड़े मिले। यह नजारा देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। घटना की सूचना फौरन फखरपुर थाना पुलिस और वन विभाग को दी गई। कुछ ही देर में वन विभाग और कैसरगंज पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को मौके पर रवाना किया गया था। ड्रोन कैमरे की मदद से आसपास के जंगलों और नदी किनारे की गहन तलाशी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि यह इलाका सरयू नदी के किनारे फैले घने कछार से जुड़ा है। जहां पिछले कई वर्षों से भेड़ियों का मूवमेंट देखा गया है।
ग्रामीणों के मुताबिक करीब बीस दिन पहले भी इसी क्षेत्र में भेड़िए के दिखने से लोग दहशत में थे। लेकिन अब इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है। बच्चे और महिलाएं शाम होते ही घरों में दुबक जा रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और छोटे बच्चों को अकेला न छोड़ने की अपील की है।
